Elena Bertocchi, Olimpiadi Parigi 2024 tuffi: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione olimpica per Elena Bertocchi dopo quella a Tokyo. La lombarda ha avuto tanti problemi fisici nelle ultime stagioni, ma ha saputo comunque raccogliere risultati importanti soprattutto nel sincro dai tre metri con Chiara Pellacani, compresa un fantastico bronzo ai Mondiali dello scorso anno. In quella gara, che aprirà anche l’Olimpiade dei tuffi, le azzurre possono sognare. Nella prova individuale, invece, per Bertocchi l’obiettivo deve essere la qualificazione alla finale.

Nome: Elena

Cognome: Bertocchi

Luogo e data di nascita: Milano, 19 Settembre 1994

Sport e disciplina: Tuffi

Quando gareggia: sabato 27 Luglio (finale 3m sincro), mercoledì 7 Agosto (preliminari 3m), giovedì 8 Agosto (semifinale 3m), venerdì 9 Agosto (finale 3m)