Elena Bellò, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Elena Bellò si presenta ai Giochi per la seconda volta in carriera, dopo aver raggiunto la semifinale a Tokyo 2020 ma anche ai Mondiali 2022. La vicentina si è espressa in 1:59.83 a Doha a inizio stagione, ma vanta un personale di 1:58.97 ormai vecchio di due anni. L’obiettivo concreto nella capitale francese è quello di raggiungere la semifinale, fare un passo in più appare al momento estremamente complesso.

Nome: Elena

Cognome: Bellò

Luogo e data di nascita: Schio (Vicenza), 18 gennaio 1997

Sport e discipina: atletica (800 metri)

Quando gareggia: venerdì 2 agosto (batterie), domenica 4 agosto (semifinale), lunedì 5 agosto (finale)