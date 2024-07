Edoardo Scotti, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Edoardo Scotti è il più titolato dei quattrocentisti italiani. Ha vinto tantissimo a livello giovanile, dove ha messo in luce anche un certo eclettismo, dai 200 agli 800 metri, poi si è concentrato sui 400 e si è presentato nel mondo dei grandi nel 2020, anno particolare, con un 45”21 che gli ha permesso di vincere il Golden Gala. E’ uno specialista delle staffette e parlano i risultati: nel 2021 ottiene il successo con la 4×400 mista azzurra alle World Relays, prima di due medaglie (bronzo nei 400 e argento in staffetta) agli Europei U23 e della finale olimpica con la 4×400 (record italiano in 2’58”81). Dopo un periodo non facile causa alcuni infortuni, quest’anno spiccano gli argenti ottenuti agli Europei di Roma con la 4×400 e la 4×400 mista (primato nazionale in 3’10”69). Caccia alla doppia finale e sogno di entrare nella 4×400 maschile nella lotta per il podio.

Nome: Edoardo

Cognome: Scotti

Luogo e data di nascita: Lodi, 9/5/2000

Sport e disciplina: atletica, staffetta 4×400 uomini, staffetta 4×400 mista

Quando gareggia: 2/3 agosto (4×400 mista), 9/10 agosto (staffetta 4×400 uomini)