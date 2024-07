Alice Mangione, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Alice Mangione è la specialista di riferimento dei 400 in Italia già da qualche anno. Brava nella gara individuale, bravissima in staffetta dove viene spesso messa in chiusura grazie alla sua grande capacità di gestione e al finale di alto spessore. Molto brava anche nelle gare indoor, all’aperto ha vinto World Relays in mista e quest’anno ha chiuso al secondo posto la 4×400 mista (primato nazionale in 3’10”69) agli Europei mentre con la 4×400 si è piazzata quarta ma con un altro record italiano (3’23”40). Al meeting di Madrid, poi, ha ottenuto 51”10, seconda azzurra di sempre. Punta a due finali e alle semifinali nella gara individuale.

Nome: Alice

Cognome: Mangione

Luogo e data di nascita: Niscemi (CL), 19/1/1997

Sport e disciplina: atletica, 400 piani, staffetta 4×400 donne, staffetta 4×400 mista

Quando gareggia: 2/3 agosto (4×400 mista), 5/6/7/9 agosto (400), 9/10 agosto (staffetta 4×400 donne)