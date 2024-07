Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana in tv, Olimpiadi volley femminile 2024: orario, programma, streaming

Domenica 28 luglio (ore 9.00) si gioca Italia-Repubblica Domenicana, esordio delle ragazze di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo di volley femminile. Debutto sulla carta abbordabile per le Azzurre, che però devono gestire la pressione dei Giochi e non possono sbagliare. Partire con il piede giusto è fondamentale soprattutto per l’aspetto mentale verso la caccia al sogno medaglia.

L’Italia di volley femminile non ha mai passato lo scoglio dei quarti di finale alle Olimpiadi, e nella capitale francese vuole decisamente invertire la rotta. Le ragazze arrivano da una Nations League dominata, soprattutto dai quarti di finale in poi è stato un crescendo che non ha lasciato scampo alle avversarie. Anna Danesi e compagne sono inserite nel gruppo C, e oltre alle domenicane ci sono Olanda e Turchia. Proprio la sfida con le anatoliche d0vrebbe decidere primo e secondo posto, ma prima bisogna assolutamente vincere le altre due partite.

Tra Italia e Repubblica Domenicana c’è un precedente recente proprio nella Nations League, quando nella fase a gironi le azzurre dominarono con un secco 3-0. Le ragazze di Velasco hanno dimostrato di essere cresciute partita dopo partita, e arrivano a Parigi cariche come non mai. L’unico problema è quello degli infortuni, visto che dopo Elena Pietrini si è fatta male anche una lanciatissima Alice Degradi. Reparto lati che quindi soffrirà un po’, con Miryam Sylla che sarà affiancata da Caterina Bosetti. Alessia Orro sarà al timone della squadra con Paola Egonu opposta (ed Ekaterina Antropova pronta a dare il suo contributo), mentre al centro sono in tre sullo stesso piano: Marina Lubian, Sara Fahr e la capitana Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Repubblica Domenicana, esordio della squadra azzurra di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi dei Giochi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire l’incontro su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA DOMENICANA VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

Ore 9.00 Italia-Repubblica Domenicana

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA DOMENICANA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.