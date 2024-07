Dove vedere in tv Italia-Serbia, amichevole volley femminile: programma, orario, streaming

Domani, martedì 9 luglio (ore 19.00), si gioca Italia-Serbia, amichevole di preparazione alle Olimpiadi di volley femminile. Ultima occasione per le azzurre di scendere in campo prima di volare a Parigi, e lo si farà con un test assai probante nella splendida cornice del PalaWanny di Firenze.

L’Italia torna in scena dopo aver trionfato in Nations League e cerca di fare un punto della situazione alla vigilia dei Giochi, fronteggiando le Campionesse del Mondo. Rispetto alla sfida di un mese fa nel prestigioso torneo internazionale, le ragazze allenate da Giovanni Guidetti potranno fare affidamento anche sulla stella Tijana Boskovic. Ovviamente la sua presenza cambia tutto, e la sfida tra opposte con Paola Egonu sarà uno dei piatti forti della serata.

Per il CT Julio Velasco questa amichevole potrebbe anche essere importante per sciogliere gli ultimi dubbi in fatto di convocazioni, con gli ultimi tagli da fare a stretto giro di porta. Le azzurre dovranno dimostrare di non aver perso il filo del discorso dall’ultima volta che sono scese in campo, anche perché non c’è più spazio per sbagliare: tra meno di venti giorni iniziano le Olimpiadi e il girone con Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana è alle porte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Serbia, ultima amichevole pre-Olimpica della nazionale azzurra di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSportHD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 9 luglio

Ore 19.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.