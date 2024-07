Dove vedere in tv Italia-Olanda di volley femminile, Olimpiadi: data, orario, streaming

Giovedì 1 agosto (ore 17.00) si gioca Italia-Olanda, seconda partita della nazionale azzurra nella fase a gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze di Julio Velasco hanno debuttato ottenendo una vittoria sofferta contro la Repubblica Dominicana, cedendo un set e venendo fuori da un momento di grande difficoltà. Un successo contro le Oranje spalancherebbe le porte dei quarti di finale.

C’era tantissima pressione su Anna Danesi e compagne, e in parte si è vista. Un 3-1 che poteva tranquillamente anche risolversi in maniera più semplice per le azzurre, che hanno sciupato un vantaggio di 18-12 e 23-19 nel corso del secondo parziale. Paola Egonu è andata a corrente alternata, ma quando si è accesa è stata debordante. Lo si sapeva prima della vigilia, ma il problema in posto 4 c’è ed è pesante. Caterina Bosetti non è in perfette condizioni, e Gaia Giovannini è chiamata ad un compito assai complicato.

Gioco dell’Italia che è andato anche parecchio al centro, anche se le risposte non sempre sono state positive. Alti e bassi che però hanno mostrato il carattere della squadra, che con una vittoria contro l’Olanda è sicura del passaggio ai quarti. Le Oranje debuttano stamattina contro la corazzata Turchia, allenata da Daniele Santarelli, in un match che vede le anatoliche nettamente favorite. Sulla carta anche la squadra di Velasco è molto più forte delle neerlandesi, ma come visto contro le caraibiche è vietato abbassare la tensione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Olanda, seconda partita della squadra azzurra di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi dei Giochi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire l’incontro su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 1 agosto

Ore 17.00 Italia-Olanda

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.