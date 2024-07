Dove può arrivare Berrettini nel ranking ATP a Kitzbuehel: le proiezioni turno per turno

Matteo Berrettini prolunga la sua striscia vincente nella stagione estiva della terra rossa europea e, dopo il trionfo a Gstaad, si impone anche sul russo Pavel Kotov nel primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuehel 2024. L’azzurro, nonostante una sola giornata di riposo in cui si è trasferito dalla Svizzera all’Austria, ha avuto la meglio con un duplice tie-break in 2 ore e 17 minuti di gioco.

Si tratta di un successo importante per il finalista di Wimbledon 2021, sempre più lanciato nel suo tentativo di avvicinarsi alla posizione in classifica che aveva raggiunto prima degli infortuni. Con il titolo di Gstaad, Berrettini nel frattempo è già rientrato nella top50 e questa settimana può provare a scalare qualche altro gradino in attesa dello swing americano che metterà in palio tanti punti preziosi tra Montreal, Cincinnati e US Open.

Ad oggi il 28enne romano occupa virtualmente la 49ma posizione del ranking, ma se dovesse sconfiggere il cileno Tabilo agli ottavi supererebbe la soglia dei 1000 punti guadagnando un paio di posti. Un eventuale approdo in finale lo proietterebbe attorno alla 45ma piazza della graduatoria, mentre la conquista del titolo a Kitzbuehel potrebbe regalargli l’ingresso in top40.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 29 LUGLIO

Ranking lunedì 22 luglio: 965, 50° posto.

Punti da scartare lunedì 29 luglio: 0.

Punti da incamerare lunedì 20 luglio: al momento 25 (Kitzbuehel 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 990 punti, 49° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1015 punti, 47° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1065 punti, 46° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1130 punti, 45° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1215 punti, 39° posto virtuale.