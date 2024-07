Dove passa la tappa Pinerolo-Valloire del Tour de France 2024 e a che ora: tutti i paesi, le città e le Regioni attraversate

Martedì 2 giugno andrà in scena la quarta tappa del Tour de France 2024: la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo prosegue la propria avventura in Italia. La Grande Boucle scatterà da Pinerolo per rientrare in Francia, la frazione di 139,6 km si concluderà a Valloire e il gruppo dovrà affrontare diverse difficoltà altimetriche, che metteranno a dura prova gli uomini di classifica.

Da affrontare la lunghissima ascesa di Sestriere (39,9 km al 3,7%) e il Colle del Monginevro (8,3 km al 5,9%) per entrare in territorio transalpino, poi si farà tremendamente sul serio andando a scalare il Col du Galibier (23 km al 5,1% di pendenza media), transitando ai 2.642 metri s.l.m. Dalla vetta mancheranno 19 km al traguardo. La prima parte della quarta tappa del Tour de France si snoda in Italia, più precisamente in Piemonte nella provincia di Torino. Partenza alle ore 13-15, arrivo attorno alle ore 17.05-17.35 a seconda della media oraria sostenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la quarta tappa del Tour de France 2024. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Tour de France passa sotto casa tua.

CALENDARIO TAPPA PINEROLO-VALLOIRE TOUR DE FRANCE 2024

Martedì 2 luglio

Ore 13.15 Partenza

Ore 17.05-17.35 (circa) Arrivo

PINEROLO-VALLOIRE TOUR DE FRANCE 2024: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI IN ITALIA

PROVINCIA DI TORINO: Pinerolo, Porte, Malanaggio, Villar Perosa, Pinasca, Dubbione, Castelnuovo, Perosa Argentina, Meano, Roure, Castel del Bosco, Balma, Villaretto, Fenestrele, Pourrieres, Fraisse, Pragelato, Sestriere, Champlas Du Col, Cesana Torinese, Claviere.

PROGRAMMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

