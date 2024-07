Domenico Acerenza, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto di fondo: scheda e giorni di gara

Un atleta cresciuto step by step. Sono queste le caratteristiche di Domenico Acerenza nel suo passaggio dalla piscina alle acque libere. Nel 2016 ha mancato la qualificazione per gli Europei di Londra e prese la decisione di lasciare la Basilicata per allenarsi con campioni come Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Risultati buoni sui 1500 stile libero, ma la sua sublimazione l’ha avuto nel fondo. Nel 2019 ha cominciato ufficialmente il suo entusiasmante percorso in acque libere e risultati di un certo spessore sono iniziati ad arrivare nel 2022 quando, nell’arco di pochi mesi, si è messo al collo l’argento ai Mondiali di Budapest e l’oro agli Europei di Roma nella 10 km. All’inizio del 2024 ha conquistato agevolmente il pass a Cinque Cerchi e si è imposto nelle prime tappe della Coppa del Mondo in Egitto e della Coppa Len a Piombino. L’obiettivo sarà conquistare una medaglia.

Nome: Domenico

Cognome: Acerenza

Luogo e data di nascita: Potenza, 19 gennaio 1995

Sport e disciplina: nuoto di fondo (10 km)

Quando gareggia: venerdì 9 agosto (10 km)