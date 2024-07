Djokovic-Nadal, Olimpiadi Parigi 2024: orario preciso, programma, tv

Novak Djokovic contro Rafael Nadal: il secondo turno da molti sognato è qui, e si giocherà sul Court Philippe Chatrier. Il campo in terra rossa più importante al mondo va dunque a ospitare il confronto numero 60 tra i due, che poi arriva anche a 16 anni dalla prima volta olimpica. Parigi 2024 è anche questo.

Allora, a Pechino, fu semifinale: la vinse Nadal, che poi andò a prendersi l’oro contro il cileno Fernando Gonzalez, alias Mano de Piedra. Complessivamente il testa a testa dice 30-29 per il serbo, ma i due non si trovano di fronte dal Roland Garros 2022, quando il mancino di Manacor girò la sorte e vinse in quattro set, prendendosi poi il torneo. Sembra quasi curioso rimarcare come i due si siano affrontati per la prima volta 18 anni fa proprio in terra parigina. Tutti gli occhi del mondo tennistico saranno puntati sui due, anche se oggi il favore del pronostico non può non andare a Djokovic, al netto del fatto che nessuno dei due è nella forma ideale.

Il match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, 2° turno delle Olimpiadi di Parigi 2024, si giocherà come secondo sul Court Philippe Chatrier dopo Swiatek-Parry e comunque non inizierà prima delle 13:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv a seconda della programmazione di Eurosport e Rai; il canale paneuropeo dedica 7 canali aggiuntivi alla rassegna sulla piattaforma Sky, con ulteriori dettagli che saranno di seguito sottoelencati. Il canale Eurosport 3 (251) trasmette le immagini dal Court Philippe Chatrier, quello del match in questione. Un’eventuale diretta Rai2 o RaiSport dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DJOKOVIC-NADAL, OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 29 luglio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Swiatek (POL) [1]-Parry (FRA)

Non prima delle ore 13:30 Djokovic (SRB) [1]-Nadal (ESP)

PROGRAMMA DJOKOVIC-NADAL, OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.