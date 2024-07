Diamond League atletica Londra 2024 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 20 luglio (dalle ore 13.50) va in scena la decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento a Londra per l’ultimo evento di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, che scatteranno tra sei giorni con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale britannica, con tanti big pronti a fronteggiarsi e a cercare segnali confortanti in vista dei Giochi.

L’Italia schiera due assi da novanta come Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Il vice campione del mondo di getto del peso, capace di vincere dieci gare consecutive andando sempre oltre i 22 metri, si presenta con all’attivo il record italiano di 22.95 metri e sarà chiamaato a una pirotecnica sfida contro gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs, ovvero il primatista mondiale e il leader stagionale: saranno i suoi grandi avversari alle Olimpiadi e cercherà di batterli, senza dimenticarsi dell’altro americano Payton Otterdahl e del neozelandese Tom Walsh.

Larissa Iapichino ha vinto la tappa di Diamond League disputata a Parigi due settimane fa e incrocerà ancora una volta la tedesca Malaika Mihambo (Campionessa Olimpica e d’Europa di salto in lungo). In gara anche Roberta Bruni nel salto con l’asta conntro Katie Moon, Nina Kennedy e Molly Caudery, mentre Elena Bellò sarà impegnata negli 800 metri di Keely Hodgkinson. Da non perdere i 100 metri con Noah Lyles, Letsile Tebogo e Zharnel Hughes, mentre Mutaz Essa Barshim animerà il salto in alto e sarà osservato con grande attenzione da Gianmarco Tamberi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League in programma oggi sabato 20 luglio a Londra. L’evento sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW dalle ore 15.00; diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA OGGI A LONDRA

Sabato 20 luglio

13.50 Tiro del giavellotto femminile

14.23 Getto del peso maschile

14.36 Salto con l’asta femminile

15.04 400 ostacoli femminile

15.21 Salto in alto maschile

15.33 400 metri femminile

15.43 400 ostacoli maschile

15.49 Salto in lungo femminile

15.52 3000 metri maschile

16.08 800 metri femminile

16.19 Miglio maschile

16.32 400 metri maschile

16.42 200 metri femminile

16.52 100 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE A LONDRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 15.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 15.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 15.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 13.50.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elena Bellò (800 metri)