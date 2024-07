Desalu supera Tortu sui 200, un italiano non correva così veloce da 40 anni! Mennea guida la classifica col record europeo

Fausto Desalu è diventato il secondo italiano più veloce di sempre sui 200 metri, correndo in 20.08 a La Chaux-de-Fonds. Il Campione Olimpico della 4×100 ha ruggito in maniera brillante sulla pista svizzera, che si presta particolarmente alle prestazioni cronometriche di rilievo.

Il velocista lombardo si è dimostrato in grandissima forma fisica dopo tre anni difficili e ha battuto un colpo importante in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, superando di due centesimi il crono siglato da Filippo Tortu nella semifinale dei Mondiali 2022 (20.10, rimase escluso per millesimi dall’atto conclusivo della rassegna iridata).

Fausto Desalu ha sopravanzato il compagno di staffetta a Tokyo e ha siglato il decimo tempo italiano all-time, ora davanti a lui c’è soltanto Pietro Mennea con addirittura nove tempi: svetta il memorabile 19.72 corso il 12 settembre 1979 a Città del Messico, che dopo quasi 45 anni è ancora record europeo. Un italiano non correva così veloce da 40 anni, ovvero dal 14 ottobre 1984, quando il pugliese timbrò un 20.09 a Brindisi.

LISTA TEMPI ITALIANI 200 METRI ALL-TIME

1. Pietro Mennea 19.72, 12 settembre 1979 a Città del Messico

2. Pietro Mennea 19.96, 10 settembre 1979 a Città del Messico

3. Pietro Mennea 19.96, 17 agosto 1980 a Barletta

4. Pietro Mennea 20.01, 5 agosto 1981 a Roma

5. Pietro Mennea 20.03, 20 settembre 1980 a Tokyo

6. Pietro Mennea 20.04, 11 settembre 1979 a Città del Messico

7. Pietro Mennea 20.05, 22 agosto 1980 a Bruxelles

8. Pietro Mennea 20.07, 13 settembre 1980 a Rovereto

8. Pietro Mennea 20.07, 3 ottobre 1984 a Brindisi

10. Fausto Desalu 20.08, 14 luglio 2024 a La Chaux-de-Fonds

11. Pietro Mennea 20.09, 14 ottobre 1984 a Brindisi

12. Filippo Tortu 20.10, 19 luglio 2022 a Eugene