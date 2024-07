Darderi-Paul tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Da zero a cento in pochi mesi. Ad inizio 2024 Luciano Darderi era fuori dai primi 100 al mondo, iniziando poi una scalata che lo ha portato a partecipare ad entrare tra i primi 40 al mondo e partecipare ai grandi tornei, tra cui le Olimpiadi. Per l’azzurro di origine argentina una sfida difficile ma non impossibile contro Tommy Paul.

Lo statunitense, numero 9 del seeding a cinque cerchi, non è mai stato un giocatore estremamente affidabile sul mattone tritato. Non per niente, in carriera non ha mai raggiunto una finale sul rosso, anche se quest’anno è riuscito, nella stranissima edizione 2024 di Roma, a raggiungere la semifinale, uscendo sconfitto da Nicolas Jarry.

Darderi dunque, uno che invece sulla terra ci sguazza, sa di poter puntare al colpaccio e provare a giocarsi le proprie carte per avanzare nel torneo. L’eventuale avversario nel secondo turno sarebbe uno tra Alexander Shevchenko, sconfitto in tre set ad Amburgo nove giorni fa, ed il ceco Jakub Mensik, con il ceco che ha avuto la meglio pochi giorni fa ad Umag.

Il match tra Luciano Darderi e Tommy Paul sarà il primo sul campo 7 dalle ore 12.00. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, IL PROGRAMMA

27 luglio

Campo 7

12.00 L. Darderi-T. Paul

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.