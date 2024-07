Darderi-Ajdukovic, ATP Umag 2024: programma, orario, tv, streaming

Oltre a Fabio Fognini, ci sarà un altro italiano impegnato nel primo turno dell’ATP 250 di Umago: in Croazia, sulla terra battuta outdoor, domani, martedì 23 luglio, al Croatia Open 2024 di tennis, si fronteggeranno l’azzurro Luciano Darderi ed il padrone di casa croato Duje Ajdukovic.

Ajdukovic ha avuto accesso al main draw grazie ad uno special exempt per essere giunto in semifinale a Bastad. Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 16.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 21.00 sul campo principale, il Goran Ivanisevic Stadion. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due.

La diretta tv di Darderi-Ajdukovic, match del torneo di Umago 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, in alternanza con gli altri tornei, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP UMAGO 2024

Martedì 23 luglio – Goran Ivanisevic Stadion

Dalle ore 16.30

Fabio Fognini (Italia) – Luca Van Assche (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis ò Sky Sport Uno

Non prima delle ore 18.00

Andrey Rublev (Russia, 1) – Camilo Ugo Carabelli (Argentina)

Non prima delle ore 21.00

Luciano Darderi (Italia, 5) – Duje Ajdukovic (Croazia, SE) – Diretta tv su Sky Sport Tennis ò Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP UMAGO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in alternanza con gli altri tornei).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Fognini-Van Assche e Darderi-Ajdukovic su OA Sport.