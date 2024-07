Dalia Kaddari, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Seconda partecipazione a cinque cerchi per la velocista sarda, che sarà impegnata sui 200 metri e nella 4×100. La 23enne, reduce da un fastidio fisico accusato ai recenti Europei, può ambire alla semifinale sul mezzo giro di pista. In staffetta, invece, Dalia Kaddari e compagne possono ambire a un traguardo degno di nota: prendere parte l’atto conclusivo è il minimo, poi non è vietato sognare.

Nome: Dalia

Cognome: Kaddari

Luogo e data di nascita: Cagliari, 23 marzo 2001

Sport e disciplina: atletica (200, 4×100)

Quando gareggia: domenica 4 agosto (batterie 200 metri), eventuale lunedì 5 agosto (semifinali 200 metri), eventuale martedì 6 agosto (finale 200 metri), venerdì 9 agosto (batterie 4×100), eventuale sabato 10 agosto (finale 4×100)