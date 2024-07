Costanza Cocconcelli, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Costanza Cocconcelli si godrà il sogno olimpico, dopo aver lottato tanto per conquistarlo. Nuotatrice poliedrica, capace di dare il meglio di se stessa nelle staffette, reciterà un ruolo importante nelle prove a squadre in casa Italia, in ottica 4×100 stile libero e 4×100 mista. Allenata da Paolo Palchetti, l’azzurra ha compiuto dei grandi miglioramenti nei 100 farfalla a livello individuale, il suo primato di 57.77 ottenuto agli Assoluti a Riccione è crono migliore del minimo olimpico previsto da World Aquatics. Le ambizioni sono quelle di essere nelle Finali delle staffette citate.

Nome: Costanza

Cognome: Cocconcelli

Luogo e data di nascita: Bologna, 26 gennaio 2002

Sport e disciplina: nuoto (100 farfalla, 4×100 sl, 4×100 mista)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (batterie 4×100 sl), sabato 27 luglio (finale 4×100 sl), sabato 27 luglio (batterie 100 farfalla), sabato 27 luglio (semifinali 100 farfalla), domenica 28 luglio (finale 100 farfalla), sabato 3 agosto (batterie 4×100 mista), domenica 4 agosto (finale 4×100 mista)