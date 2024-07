Come sta Elisa Iorio? I dubbi sulla caviglia e gli scenari verso la finale alle Olimpiadi

Elisa Iorio si è fatta male durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurra è caduta in entrata alla trave, è risalita sull’attrezzo, ha portato a termine l’esercizio e a quel punto è scesa dai 10 cm facendo una smorfia. L’emiliana si è fatta immediatamente medicare la caviglia sinistra, seduta per terra sotto la cura del fisioterapista Salvatore Scintu che ha operato i trattamenti del caso.

L’azzurra sembrava tranquilla e la situazione non pareva preoccupante, ha assistito agli esercizi di Alice D’Amato e Angela Andreoli, poi ha festeggiato con le compagne la qualificazione alla finale a squadre che andrà in scena martedì 30 luglio. Elisa Iorio spera di essere della partita nell’atto conclusivo tanto ambito dall’Italia, che andrà a caccia di una medaglia.

Come riporta la Federginnastica, l’azzurra ha dichiarato che domani resterà al Villaggio Olimpico, sperando che il piede non le faccia più male e guarderà la finale maschile, dove saranno in azione i Moschettieri, tra cui il suo fidanzato Yumin Abbadini. Riportiamo le parole del comunicato federale: “Per questo infortunio, che ci auguriamo di poco conto, non ha avuto voglia di aggiungere altro, dicendosi però molto felice per l’obiettivo raggiunto dall’Italdonne, di cui lei è una delle colonne generaliste“.

Elisa Iorio è cruciale per le ambizioni di podio della nostra Nazionale, visto che ha nelle gambe due fondamentali esercizi alle parallele (da over 14 abbondante) e al volteggio (doppio avvitamento, oggi sbagliato). Se non dovesse recuperare, ma la situazione sembra sotto controllo, bisognerà puntare sugli staggi di Giorgia Villa e sul volteggio di Angela Andreoli.