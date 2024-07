Coco Gauff portabandiera degli USA alle Olimpiadi 2024. Affiancherà LeBron James

Gli USA hanno scelto i propri portabandiera per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna. Qualche giorno fa era stato annunciato il fortissimo cestista LeBron James, grande icona dello sport a stelle e strisce, mentre oggi è stata comunicata la scelta di Coco Gauff, mirabile tennista vincitrice degli ultimi US Open e al suo debutto a cinque cerchi.

La 20enne, attuale numero 2 del mondo, andrà a caccia di una medaglia sui campi in terra rossa del Roland Garros, dove arrivò in finale nel 2022. La classe 2004 guiderà, insieme a James, una delegazione di 591 atleti, la più numerosa in assoluto ai Giochi. Si tratta di una prima volta come portabandiera per una stennista degli Stati Uniti d’America, Gauff e James succedono alla cestista Sue Bird e al giocatore di baseball Eddy Alvarez.