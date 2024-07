Classifica Tour de France 2024, sedicesima tappa: Pogacar sempre in giallo, più di 3′ su Vingegaard prima delle Alpi

La sedicesima tappa del Tour de France 2024 si è risolta in volata come ampiamente prevedibile alla vigilia e non ci sono stati mutamenti nelle posizioni che contano della classifica generale. La terza settimana della Grande Boucle si apre con Tadej Pogacar saldamente al comando.

Il fuoriclasse sloveno, reduce da due vittorie di lusso sui Pirenei da autentico dominatore, ha già un vantaggio cospicuo sul mio immediato inseguitore. Il danese Jonas Vingegaard accusa già un ritardo di 3’09”, anche se il trionfatore delle ultime due edizioni non si dà per vinto e cercherà il grande ribaltone sulle Alpi.

Il belga Remco Evenepoel è terzo a 5’19”, poi gli altri sono già oltre i dieci minuti: il portoghese Joao Almeida è quarto a 10’54”, seguito dagli spagnoli Mikel Landa (quinto a 11’21”) e Carlos Rodriguez (sesto a 11’27”), mentre il britannico Adam Yates è settimo a 13’38”. Il nostro Giulio Ciccone staziona in ottava piazza a 15’48”.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2024 aggiornata dopo la sedicesima tappa. Domani (mercoledì 17 luglio) andrà in scena la diciassettesima frazione: 178 km da Saint-Paul-Trois-Chateaux a Superdéevoluy, una giornata sulle Alpi che prevede il Col Bayard (6,9 km al 7,1%) e il Col du Noyer (7,6 km al 7,9%) prima dell’arrivo in quota (ultimi 3,9 km al 5,7% di pendenza media).

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la sedicesima tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25 52″ 67:35:56

2 2 – VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 32″ 3:09

3 3 – EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 22″ 5:19

4 4 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 10:54

5 6 ▲1 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 11:21

6 5 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 11:27

7 7 – YATES Adam UAE Team Emirates 13:38

8 8 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 15:48

9 9 – GEE Derek Israel – Premier Tech 4″ 16:12

10 12 ▲2 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 16:32

11 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 66h 24′ 52” + 00h 17′ 01” – P : 20”

12 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 66h 28′ 06” + 00h 20′ 15” – –

13 B. HEALY EF EDUCATION – EASYPOST 66h 37′ 17” + 00h 29′ 26” – –

14 S. YATES TEAM JAYCO ALULA 66h 43′ 00” + 00h 35′ 09” – –

15 S. CRAS TOTALENERGIES 66h 45′ 24” + 00h 37′ 33” – –

16 G. MARTIN COFIDIS 66h 46′ 19” + 00h 38′ 28” – –

17 L. DE PLUS INEOS GRENADIERS 66h 46′ 47” + 00h 38′ 56” – –

18 J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 66h 53′ 42” + 00h 45′ 51” – –

19 J. ROMO MOVISTAR TEAM 66h 55′ 56” + 00h 48′ 05” – –

20 E. BERNAL INEOS GRENADIERS 67h 07′ 03” + 00h 59′ 12” – –

21 R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 67h 07′ 13” + 00h 59′ 22” – –

22 W. KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 67h 11′ 46” + 01h 03′ 55” – –

23 E. MAS MOVISTAR TEAM 67h 11′ 57” + 01h 04′ 06” – –

24 L. MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY 67h 12′ 48” + 01h 04′ 57” – –

25 C. VERONA LIDL-TREK 67h 18′ 37” + 01h 10′ 46” – –

26 I. VAN WILDER SOUDAL QUICK-STEP 67h 22′ 32” + 01h 14′ 41” – –

27 J. BERNARD LIDL-TREK 67h 25′ 31” + 01h 17′ 40” – –

28 J. HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 67h 25′ 33” + 01h 17′ 42” – –

29 O. EIKING UNO-X MOBILITY 67h 29′ 13” + 01h 21′ 22” – –

30 T. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 67h 34′ 49” + 01h 26′ 58” – –

31 P. SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES 67h 43′ 14” + 01h 35′ 23” – –

32 V. MADOUAS GROUPAMA-FDJ 67h 47′ 03” + 01h 39′ 12” – P : 40”

33 R. BARDET TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 67h 51′ 48” + 01h 43′ 57” B : 10” –

34 W. BARGUIL TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 67h 54′ 40” + 01h 46′ 49” – –

35 J. JEGAT TOTALENERGIES 67h 56′ 14” + 01h 48′ 23” – –

36 J. FUGLSANG ISRAEL – PREMIER TECH 67h 56′ 20” + 01h 48′ 29” – –

37 G. THOMAS INEOS GRENADIERS 67h 58′ 45” + 01h 50′ 54” – –

38 B. ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 68h 01′ 14” + 01h 53′ 23” – –

39 C. RODRIGUEZ ARKEA-B&B HOTELS 68h 02′ 42” + 01h 54′ 51” – –

40 B. JUNGELS RED BULL – BORA – HANSGROHE 68h 02′ 43” + 01h 54′ 52” – –

41 R. GREGOIRE GROUPAMA-FDJ 68h 03′ 09” + 01h 55′ 18” – –

42 O. ONLEY TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 68h 03′ 43” + 01h 55′ 52” – –

43 T. SKUJINS LIDL-TREK 68h 06′ 39” + 01h 58′ 48” – –

44 M. SOLER UAE TEAM EMIRATES 68h 12′ 44” + 02h 04′ 53” – –

45 M. KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 68h 14′ 58” + 02h 07′ 07” – –

46 T. BENOOT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 68h 19′ 00” + 02h 11′ 09” – –

47 N. OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 68h 22′ 53” + 02h 15′ 02” – –

48 N. PRODHOMME DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 68h 23′ 03” + 02h 15′ 12” – –

49 R. COSTA EF EDUCATION – EASYPOST 68h 27′ 54” + 02h 20′ 03” – –

50 D. FORMOLO MOVISTAR TEAM 68h 34′ 34” + 02h 26′ 43” – –

51 F. VAN DEN BROEK TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 68h 35′ 03” + 02h 27′ 12” B : 6” –

52 J. KULSET UNO-X MOBILITY 68h 35′ 21” + 02h 27′ 30” – –

53 N. POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST 68h 37′ 54” + 02h 30′ 03” – –

54 H. HOULE ISRAEL – PREMIER TECH 68h 38′ 14” + 02h 30′ 23” – –

5 W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 68h 39′ 29” + 02h 31′ 38” B : 16” –

56 H. TEJADA ASTANA QAZAQSTAN TEAM 68h 39′ 32” + 02h 31′ 41” B : 2” –

57 Q. PACHER GROUPAMA-FDJ 68h 40′ 24” + 02h 32′ 33” B : 4” –

58 W. POELS BAHRAIN VICTORIOUS 68h 40′ 26” + 02h 32′ 35” – –

59 K. GENIETS GROUPAMA-FDJ 68h 42′ 02” + 02h 34′ 11” – –

60 M. SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE 68h 42′ 54” + 02h 35′ 03” – –

61 J. ABRAHAMSEN UNO-X MOBILITY 68h 46′ 24” + 02h 38′ 33” B : 11” –

62 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 68h 48′ 25” + 02h 40′ 34” – –

63 D. GAUDU GROUPAMA-FDJ 68h 48′ 56” + 02h 41′ 05” – –

64 K. NEILANDS ISRAEL – PREMIER TECH 68h 49′ 40” + 02h 41′ 49” – –

65 G. MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM 68h 52′ 47” + 02h 44′ 56” – –

66 J. CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 68h 53′ 04” + 02h 45′ 13” – –

67 G. MOSCON SOUDAL QUICK-STEP 68h 53′ 45” + 02h 45′ 54” – –

68 P. LAPEIRA DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 68h 54′ 19” + 02h 46′ 28” – –

69 J. TRATNIK TEAM VISMA | LEASE A BIKE 68h 54′ 32” + 02h 46′ 41” – –

70 J. STUYVEN LIDL-TREK 68h 56′ 49” + 02h 48′ 58” – –

71 K. GOOSSENS INTERMARCHÉ – WANTY 68h 57′ 23” + 02h 49′ 32” – –

72 N. POLITT UAE TEAM EMIRATES 68h 57′ 29” + 02h 49′ 38” – –

73 A. ARANBURU MOVISTAR TEAM 68h 58′ 09” + 02h 50′ 18” – –

74 O. NAESEN DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 68h 58′ 46” + 02h 50′ 55” – –

75 T. WELLENS UAE TEAM EMIRATES 68h 59′ 41” + 02h 51′ 50” – –

76 N. PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 69h 00′ 18” + 02h 52′ 27” – –

77 R. GIBBONS LIDL-TREK 69h 01′ 24” + 02h 53′ 33” – –

78 M. TEUNISSEN INTERMARCHÉ – WANTY 69h 01′ 42” + 02h 53′ 51” – –

79 O. LAZKANO MOVISTAR TEAM 69h 02′ 33” + 02h 54′ 42” – –

80 G. ZIMMERMANN INTERMARCHÉ – WANTY 69h 05′ 05” + 02h 57′ 14” – –

81 B. VAN MOER LOTTO DSTNY 69h 05′ 46” + 02h 57′ 55” – –

82 M. BURGAUDEAU TOTALENERGIES 69h 05′ 55” + 02h 58′ 04” – –

83 S. WILLIAMS ISRAEL – PREMIER TECH 69h 06′ 17” + 02h 58′ 26” – –

84 V. CAMPENAERTS LOTTO DSTNY 69h 06′ 24” + 02h 58′ 33” – –

85 S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 69h 07′ 18” + 02h 59′ 27” – –

86 M. CORT UNO-X MOBILITY 69h 07′ 42” + 02h 59′ 51” – –

87 M. VAN DER POEL ALPECIN-DECEUNINCK 69h 08′ 46” + 03h 00′ 55” – –

88 J. HIRT SOUDAL QUICK-STEP 69h 11′ 39” + 03h 03′ 48” – –

89 C. LAPORTE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 69h 12′ 07” + 03h 04′ 16” – –

90 B. LEMMEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 69h 12′ 39” + 03h 04′ 48” – –

91 S. BISSEGGER EF EDUCATION – EASYPOST 69h 12′ 59” + 03h 05′ 08” – –

92 K. VAUQUELIN ARKEA-B&B HOTELS 69h 15′ 17” + 03h 07′ 26” B : 18” –

93 D. GODON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 69h 16′ 33” + 03h 08′ 42” – –

94 M. MATTHEWS TEAM JAYCO ALULA 69h 17′ 01” + 03h 09′ 10” – –

95 A. LAURANCE ALPECIN-DECEUNINCK 69h 17′ 53” + 03h 10′ 02” – –

96 F. GRELLIER TOTALENERGIES 69h 18′ 48” + 03h 10′ 57” – –

97 M. HALLER RED BULL – BORA – HANSGROHE 69h 19′ 24” + 03h 11′ 33” – –

98 R. TILLER UNO-X MOBILITY 69h 19′ 59” + 03h 12′ 08” – –

99 G. VERMEERSCH ALPECIN-DECEUNINCK 69h 20′ 21” + 03h 12′ 30” – –

100 S. GESCHKE COFIDIS 69h 21′ 26” + 03h 13′ 35” – –

101 T. GACHIGNARD TOTALENERGIES 69h 21′ 44” + 03h 13′ 53” – –

102 B. COQUARD COFIDIS 69h 25′ 24” + 03h 17′ 33” – –

103 A. TURGIS TOTALENERGIES 69h 27′ 41” + 03h 19′ 50” B : 10” –

104 A. LUTSENKO ASTANA QAZAQSTAN TEAM 69h 27′ 51” + 03h 20′ 00” – P : 20”

105 J. STEWART ISRAEL – PREMIER TECH 69h 28′ 15” + 03h 20′ 24” – –

106 N. DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE 69h 28′ 28” + 03h 20′ 37” – –

107 C. JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 69h 29′ 06” + 03h 21′ 15” – –

108 C. RUSSO GROUPAMA-FDJ 69h 29′ 54” + 03h 22′ 03” – –

109 B. GIRMAY INTERMARCHÉ – WANTY 69h 31′ 02” + 03h 23′ 11” B : 42” –

110 M. VAN DEN BERG EF EDUCATION – EASYPOST 69h 31′ 03” + 03h 23′ 12” – –

111 N. ARNDT BAHRAIN VICTORIOUS 69h 31′ 17” + 03h 23′ 26” – –

112 A. ZINGLE COFIDIS 69h 31′ 23” + 03h 23′ 32” – –

113 P. ACKERMANN ISRAEL – PREMIER TECH 69h 31′ 38” + 03h 23′ 47” B : 12” –

114 L. MEZGEC TEAM JAYCO ALULA 69h 33′ 55” + 03h 26′ 04” – –

115 C. CHAMPOUSSIN ARKEA-B&B HOTELS 69h 34′ 22” + 03h 26′ 31” – –

116 H. PAGE INTERMARCHÉ – WANTY 69h 35′ 32” + 03h 27′ 41” – –

117 P. ALLEGAERT COFIDIS 69h 36′ 40” + 03h 28′ 49” – –

118 J. DEGENKOLB TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 69h 36′ 55” + 03h 29′ 04” – –

119 R. GARCIA PIERNA ARKEA-B&B HOTELS 69h 38′ 16” + 03h 30′ 25” – –

120 L. REX INTERMARCHÉ – WANTY 69h 38′ 49” + 03h 30′ 58” – –

121 M. VERCHER TOTALENERGIES 69h 40′ 31” + 03h 32′ 40” – –

122 A. DE LIE LOTTO DSTNY 69h 43′ 52” + 03h 36′ 01” B : 8” –

123 D. VAN POPPEL RED BULL – BORA – HANSGROHE 69h 44′ 13” + 03h 36′ 22” – –

124 C. BEULLENS LOTTO DSTNY 69h 46′ 40” + 03h 38′ 49” – –

125 Y. LAMPAERT SOUDAL QUICK-STEP 69h 48′ 10” + 03h 40′ 19” – –

126 L. DURBRIDGE TEAM JAYCO ALULA 69h 48′ 21” + 03h 40′ 30” – –

127 J. PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 69h 48′ 35” + 03h 40′ 44” B : 42” –

128 S. DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK 69h 51′ 33” + 03h 43′ 42” – –

129 M. MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS 69h 52′ 24” + 03h 44′ 33” – –

130 B. TURNER INEOS GRENADIERS 69h 52′ 31” + 03h 44′ 40” – –

131 S. WAERENSKJOLD UNO-X MOBILITY 69h 55′ 49” + 03h 47′ 58” – –

132 A. KRISTOFF UNO-X MOBILITY 69h 59′ 16” + 03h 51′ 25” B : 8” –

133 A. DEMARE ARKEA-B&B HOTELS 69h 59′ 19” + 03h 51′ 28” – –

134 S. DUJARDIN TOTALENERGIES 70h 00′ 43” + 03h 52′ 52” – –

135 L. MARTINEZ GROUPAMA-FDJ 70h 02′ 14” + 03h 54′ 23” – –

136 S. GRIGNARD LOTTO DSTNY 70h 02′ 25” + 03h 54′ 34” – –

137 R. GHYS ALPECIN-DECEUNINCK 70h 05′ 24” + 03h 57′ 33” – –

138 D. MCLAY ARKEA-B&B HOTELS 70h 06′ 10” + 03h 58′ 19” – –

139 H. VANHOUCKE LOTTO DSTNY 70h 07′ 30” + 03h 59′ 39” – –

140 L. MOZZATO ARKEA-B&B HOTELS 70h 10′ 24” + 04h 02′ 33” – –

141 S. BENNETT DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 70h 11′ 08” + 04h 03′ 17” – –

142 D. GROENEWEGEN TEAM JAYCO ALULA 70h 11′ 51” + 04h 04′ 00” B : 10” –

143 E. REINDERS TEAM JAYCO ALULA 70h 11′ 52” + 04h 04′ 01” – –

144 N. EEKHOFF TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 70h 13′ 31” + 04h 05′ 40” – –

145 C. BOL ASTANA QAZAQSTAN TEAM 70h 15′ 13” + 04h 07′ 22” – –

146 F. GAVIRIA MOVISTAR TEAM 70h 17′ 24” + 04h 09′ 33” B : 10” –

147 P. BAUHAUS BAHRAIN VICTORIOUS 70h 18′ 39” + 04h 10′ 48” B : 6” –

148 J. DRIZNERS LOTTO DSTNY 70h 25′ 11” + 04h 17′ 20” – –

149 M. CAVENDISH ASTANA QAZAQSTAN TEAM 70h 28′ 37” + 04h 20′ 46” B : 10” P : 40”

150 D. BALLERINI ASTANA QAZAQSTAN TEAM 70h 29′ 02” + 04h 21′ 11” – –