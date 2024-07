Ciclismo su strada, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

L’Italia vuole essere protagonista nelle gare di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La nostra Nazionale si affiderà soprattutto alla cronometro individuale maschile con Filippo Ganna e alla prova in linea femminile con Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo, senza però dimenticarsi della prova contro il tempo per le donne vista la caratura di Longo Borghini.

Chance prossime allo zero nella prova in linea maschile dove il capitano sarà Alberto Bettiol (impegnato anche a cronometro), affiancato da Elia Viviani e Luca Mozzato: l’esigente percorso e soprattutto la caratura degli avversari renderanno davvero molto difficile il compito degli azzurri, sulla carta dati nelle retrovie nella lotta per le medaglie. Tra le donne gareggerano anche Silvia Persico ed Elena Cecchini, pronte a supportare le due capitane nella rincorsa verso il podio.

Si incomincerà sabato 27 luglio con le due prove contro il tempo, mentre il fine settimana successivo ci sarà spazio per quello che viene considerata la gara regina (la prova in linea maschile, sabato 3 agosto) e per l’imperdibile prova in linea femminile (domenica 4 agosto). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del ciclismo su strada e degli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO ITALIANI CICLISMO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

14.30 Cronometro individuale femminile: Elisa Longo Borghini

16.34 Cronometro individuale maschile: Filippo Ganna, Alberto Bettiol

Sabato 3 agosto

11.00 Prova in linea maschile: Elia Viviani, Alberto Bettiol, Luca Mozzato

Domenica 4 agosto

14.00 Prova in linea femminile: Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Silvia Persico, Elena Cecchini

CALENDARIO CICLISMO SU STRADA OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

14.30 Cronometro individuale femminile

16.34 Cronometro individuale maschile

Sabato 3 agosto

11.00 Prova in linea maschile

Domenica 4 agosto

14.00 Prova in linea femminile

