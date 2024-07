Ciclismo su pista, Olimpiadi Parigi 2024: le iscrizioni dell’Italia. Quattordici azzurri per otto specialità

Sono state svelate le iscrizioni dell’Italia per le gare del ciclismo su pista ai Giochi di Parigi 2024: saranno 14, riserve incluse, gli azzurri impegnati, tre dei quali (Balsamo, Viviani e Ganna) saranno al via anche su strada (Balsamo e Viviani nella prova in linea, Ganna a cronometro).

Il quartetto maschile dell’inseguimento sarà formato da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, con Manlio Moro riserva, mentre nella madison la coppia azzurra sarà scelta tra Elia Viviani, Simone Consonni e Filippo Ganna (probabili i primi due), infine nell’omnium sono iscritti Elia Viviani e Simone Consonni (sarà il primo a gareggiare).

Più ricco il comparto femminile, con il quartetto dell’inseguimento che verrà scelto tra Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Chiara Consonni, con Martina Alzini riserva, mentre nella madison la coppia italiana sarà scelta tra Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (probabili le prime due), infine nell’omnium sono iscritte Elisa Balsamo e Letizia Paternoster (sarà la prima a gareggiare).

Inoltre l’Italia potrà schierare due atlete sia nel keirin che nella velocità individuale: in entrambe le specialità risultano iscritte Miriam Vece, Sara Fiorin e Martina Fidanza, ma in entrambi i casi dovrebbero essere le prime due a gareggiare.

ISCRIZIONI ITALIA CICLISMO SU PISTA PARIGI 2024

Inseguimento a squadre maschile: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni. Riserva: Manlio Moro.

Madison maschile: due tra Elia Viviani, Simone Consonni, Filippo Ganna.

Omnium maschile: uno tra Elia Viviani, Simone Consonni.

Inseguimento a squadre femminile: quattro tra Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Chiara Consonni. Riserva: Martina Alzini.

Madison femminile: due tra Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Chiara Consonni.

Omnium femminile: una tra Elisa Balsamo, Letizia Paternoster.

Velocità individuale femminile: due tra Miriam Vece, Sara Fiorin, Martina Fidanza.

Keirin femminile: due tra Miriam Vece, Sara Fiorin, Martina Fidanza.