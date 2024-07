Ciclismo, Peter Sagan dopo la strada dice addio anche alla mountain bike: oggi l’ultima gara

Peter Sagan è pronto a salutare il mondo delle due ruote. Il mondo del ciclismo che gli ha dato tanto in questi anni, che l’ha fatto diventare icona tra strada e mountain bike. Una decisione che arriva al termine di un anno complicato, tra la doppia operazione al cuore e la non qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che erano un suo obiettivo.

Su strada il ritiro era arrivato già tre settimane fa al Giro di Slovacchia, a casa sua, mentre in mountain bike c’era il sentore che la carriera potesse ancora andare avanti. Così non è stato: troppe sono state le difficoltà dal punto di vista fisico e queste l’hanno così allontanato definitivamente dal mondo del ciclismo. Oggi la sua ultima corsa in bici, ai campionati nazionali slovacchi di mountain bike cross-country a Košice.

Saluta un grande fuoriclasse del ciclismo, un corridore capace di vincere tre campionati mondiali consecutivi, 12 tappe al Tour de France, di vincere sette volte la maglia verde alla Grande Boucle, oltre a vincere tappe al Giro e alla Vuelta, vincere una Parigi-Roubaix e un Giro delle Fiandre. Uno dei più grandi corridori dell’ultimo decennio.

