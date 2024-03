Ciclismo: operazione al cuore per Peter Sagan. “Tra quindici giorni torno ad allenarmi”

Operazione al cuore per Peter Sagan: lo slovacco, che ha praticamente lasciato il ciclismo su strada, puntando sul finale di carriera alla Mountain Bike verso Parigi 2024, è stato sottoposto presso l’Ospedale Universitario Torrette Lancisi di Ancona a un intervento di ablazione transcatetere.

Nei giorni scorsi infatti, durante un allenamento proprio sul fuori strada, il tre volte campione del mondo aveva rilevato, tramite il registratore cardiaco impiantatogli lo scorso febbraio, un’aritmia.

Le sue parole su Instagram: “Ciao amici miei! Prima di tutto, molte grazie a tutti voi per i vostri meravigliosi messaggi di sostegno, significano tantissimo per me. Vorrei darvi un breve aggiornamento sulla mia salute”.

E aggiunge: “Mi sento molto bene dopo il breve pit-stop di cui il mio cuore aveva bisogno e dopo 15 giorni di riposo sono fiducioso che tornerò in sella per allenarmi“.