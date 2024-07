Ciclismo, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati di tutte le Nazionali. Italia solo con 3 corridori

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più: venerdì 26 luglio si comincerà ufficialmente con la cerimonia d’apertura. Giunge quindi il tempo di proiettarsi verso quelle che saranno le gare di queste Olimpiadi e nel ciclismo su strada ci sarà un altissimo grado di competitività.

Sarà una gara particolare, con solo le prime cinque nazioni nel ranking che potranno disporre di quattro corridori: Belgio, Danimarca, Slovenia, Gran Bretagna e Francia. L’Italia invece ne avrà soltanto tre e dovrà fare di necessità virtù: il CT Daniele Bennati ha deciso di convocare Elia Viviani per non sacrificarlo poi per le gare su pista.

Di seguito tutti i convocati nazione per nazione per la prova in linea di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATI CICLISMO SU STRADA OLIMPIADI PARIGI 2024

Atleti neutrali: Gleb Syritsa

Argentina: Eduardo Sepulveda

Algeria: Yacine Hamza

Australia: Luke Plapp, Simon Clarke, Michael Matthews

Austria: Marco Haller, Felix Grosschartner

Belgio: Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven

Brasile: Vinicius Rangel

Canada: Michael Woods, Derek Gee

Cina: Xianjing Liu

Colombia: Santiago Buitrago, Daniel Felipe Martinez

Corea del Sud: Euro Kim

Repubblica Ceca: Mathias Vacek

Danimarca: Mikkel Bjerg, Matthias Skjelmose, Mads Pedersen, Michael Morkov

Ecuador: Jhonatan Narvaez

Eritrea: Biniam Girmay

Estonia: Madis Mihkels

Francia: Kevin Vauquelin, Valentin Madouas, Christophe Laporte, Julian Alaphilippe

Germania: Nils Politt, Maximilian Schachmann

Giappone: Yukiya Arashiro

Gran Bretagna: Ethan Hayter, Joshua Tarling, Fred Wright, Stephen Williams, Thomas Pidcock

Grecia: Georgios Bouglas

Hong Kong: Wan Yau Vincent Lau

Iran: Ali Labib Shotorban

Irlanda: Ben Healy, Ryan Mullen

Israele: Itamar Einhorn

Italia: Elia Viviani, Alberto Bettiol, Luca Mozzato

Kazakistan: Alexey Lutsenko, Yevgeniy Fedorov

Lettonia: Toms Skujins

Lussemburgo: Alex Kirsch

Marocco: Achraf Ed Doghmy

Mauritius: Christopher Rougier-Lagane

Mongolia: Jambaljamts Sainbayar

Norvegia: Soren Waerenskjold, Tobias Foss

Nuova Zelanda: Corbin Strong, Laurence Pithie

Olanda: Daan Hoole, Dylan Van Baarle, Mathieu van der Poel

Panama: Franklin Archibold

Polonia: Michal Kwiatkowski

Portogallo: Rui Costa, Nelson Oliveira

Ruanda: Eric Manizabayo

Serbia: Ognjen Ilic

Slovacchia: Lukáš Kubis

Slovenia: Luka Mezgec, Tadej Pogacar, Jan Tratnik, Matej Mohoric

Spagna: Juan Ayuso, Oier Lazkano, Alex Aranburu

Stati Uniti: Brandon McNulty, Matteo Jorgenson, Magnus Sheffield

Svezia: Jakob Soderqvist

Svizzera: Stefan Bissegger, Stefan Kung

Sudafrica: Ryan Gibbons

Thailandia: Thanakhan Chaiyasombat

Turchia: Burak Abay

Ucraina: Anatoliy Budyak

Uganda: Charles Kagimu

Ungheria: Attila Valter

Uruguay: Eric Antonio Fagundez

Uzbekistan: Dmitriy Bocharov

Venezuela: Orluis Aular