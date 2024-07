Ciclismo, il percorso delle Olimpiadi di Parigi 2024 nella prova su strada: decisivo lo strappo di Montmartre

Il Tour de France 2024 ha superato la prima settimana e molti dei protagonisti alla Grande Boucle lo saranno poi tra una ventina di giorni anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si resta dunque in Francia per un altro appuntamento importantissimo di questa stagione. Un percorso meraviglioso quello della gara olimpica, con partenza ed arrivo ovviamente da Parigi. C’è davvero grandissima attesa per conoscere chi riuscirà a mettersi al collo l’oro olimpico. Andiamo a vedere come sarà il percorso.

PERCORSO OLIMPIADI PARIGI 2024

273 chilometri da percorrere con partenza dal Trocadéro, vicino la Torre Eiffel, ed arrivo davanti al Pont Alexandre III. Un percorso da classica, con i corridori che dovranno affrontare ben tredici le côtes in tutta la giornata.

Neanche quasi il tempo di partire e si comincia subito con le prime côtes: Côte des Gardes (1,9 km al 6%) e Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%). Un continuo saliscendi, con davvero pochissimi tratti di piano, visto che dopo 80 chilometri ecco che tocca alla Côte des Mesnuls (1,1 km al 6,1%).

A metà del percorso ci sarà Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%) e poi ecco che si entra nel momento forse decisivo della corsa, dove potrebbe crearsi il gruppetto che va a giocarsi le medaglie. In rapida successione Côte de Senlisse (1,3 km al 5,3%), Côte d’Herbouvilliers (800 m al 5,7%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km al 6,3%), Côte de Châteaufort (900 m al 5,7%), Côte de Bièvres (1,2 km al 6,5%) e Côte du Pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%).

Dopo questa incredibile serie di côtes si torna finalmente città di Parigi verso il circuito finale, che sarà da percorrere per tre volte. Da capire chi avrà ancora le gambe dopo una giornata durissima, perchè i 18,4 chilometri da percorrere avranno come protagonista la Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%) che prevede anche il pavé. Chi vuole vincere la medaglia d’oro tenterà sicuramente un altro attacco. L’ultimo passaggio sarà a dieci chilometri dal traguardo dove finalmente conosceremo il nome del nuovo campione olimpico.