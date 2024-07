Ciclismo, il percorso della cronometro alle Olimpiadi di Parigi 2024: gara per specialisti puri

Due giorni e si comincia: sabato saranno assegnate le prime medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia ovviamente si aspetta tanto dalle prove a cronometro nel ciclismo su strada, vista soprattutto la presenza di Filippo Ganna che punta al podio. L’azzurro sarà tra i favoriti assieme al britannico Joshua Tarling ed al belga Remco Evenepoel nella gara di sabato. Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio.

PERCORSO CRONOMETRO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo previsti nel cuore della città di Parigi. Il percorso, al contrario di quanto successo tre anni fa a Tokyo, sarà completamente pianeggiante e favorevole in toto agli specialisti. Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversare Place de la Bastille e passare davanti al Ve­lo­drome Jacques Anquetil, prima di raggiungere il Bois de Vincennes (dove alcune curve a gomito rappresenteranno le vere difficoltà di giornata, nella parte più tecnica di un tracciato con grandi rettilinei). A quel punto si fa inversione e si prende la via del ritorno: negli ultimi chilometri si percorrerà in senso inverso il tracciato già affrontato, con traguardo posto davanti al Pont Ale­xan­dre III. Grandissimi rapporti e velocità medie superiori nettamente ai 50km/h, a trionfare sarà un passista puro.