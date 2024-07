Ciclismo, i favoriti della prova in linea maschile alle Olimpiadi: Mathieu van der Poel vuole l’oro, occhio a van Aert

Manca un giorno all’accensione del braciere olimpico a Parigi, da domani si apriranno ufficialmente le Olimpiadi estive in terra francese. Sabato le prime medaglie e subito il ciclismo su strada in gara con le due cronometro individuali. A livello maschile c’è però tantissima attesa per quella che potrebbe rivelarsi una prova spettacolare, sabato 3 agosto: gara in linea.

Percorso non scontato: ci sono degli strappi, ma non è durissimo, con la difficoltà creata ovviamente dal fattore squadra (diversi corridori saranno costretti a correre con pochissimi gregari). Alla fine però i favoriti sono gli stessi del Mondiale dello scorso anno a Glasgow, tolta l’assenza di Tadej Pogacar.

A trionfare in Scozia fu Mathieu van der Poel e l’atleta dei Paesi Bassi è ovviamente il più atteso per la gara a Cinque Cerchi. A Tokyo la delusione nella mountain bike, ora ha preparato perfettamente questa gara andando al Tour per cogliere l’oro.

Il Belgio risponde con la doppia carta: Wout van Aert, reduce dai problemi fisici della primavera, e Remco Evenepoel, strepitoso terzo in classifica generale alla Grande Boucle.

Chi è uscito male dal Tour, ma ha potuto prepararsi a casa nelle ultime settimane è Mads Pedersen: il danese è caduto nella quinta tappa in Francia ed è stato costretto al ritiro. In ogni caso dovrebbe arrivare in buone condizioni all’appuntamento a Cinque Cerchi.