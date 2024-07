Ciclismo femminile, Olimpiadi Parigi 2024: le convocate di tutte le Nazionali. Italia con contingente pieno

L’attesa è quasi finita, venerdì 26 luglio iniziano le Olimpiadi di Parigi 2024. Se nel primo giorno in cui si assegneranno le medaglie andrà in scena la cronometro femminile, per la prova in linea su strada ci sarà da aspettare fino a domenica 4 agosto. Una prova con poche atlete al via e ancora meno di grande competitività, per cui sarà difficilissimo prevedere come si potrà sviluppare la gara.

Sarà una gara particolare, con solo le prime cinque nazioni nel ranking che potranno disporre di quattro cicliste, il contingente massimo per questa corsa su strada olimpica. Tra questi paesi c’è anche l’Italia, che si presenta al via con concrete chance di medaglia. Il quartetto azzurro è variegato e competitivo su ogni versante, con il CT che ha deciso di convocare Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Elena Cecchini e Silvia Persico.

Percorso veramente complicato e aperto a più scenari. Tratto in linea di 110 km che vedrà diversi saliscendi e sei côtes: Côte des Gardes, Côte de Port-Royal, Côte de Cernay-la-Ville, Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Côte de Châteaufort e Côte du Pavé des Gardes. Si entra poi nel circuito finale da ripetere tre volte, che sarà lo stesso affrontato dagli uomini il giorno precedente. Sono 18,4 chilometri caratterizzati dalla Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%), strappo in pavé cittadino. Lo scollinamento che avverrà a soli 9500 metri dal traguardo del Trocadéro, cui si giungerà percorrendo viali piuttosto ampi.

CONVOCATE CICLISMO SU STRADA FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Afghanistan: HASHIMI Yulduz

Algeria: HOUILI Nesrine

EOR: GEBRU Eyeru10

Australia: BROWN Grace, HANSON Lauretta, ROSEMAN-GANNON Ruby

Austria: KIESENHOFER Anna, SCHWEINBERGER Christina

Belgio: GHEKIERE Justine, KOPECKY Lotte, van de VELDE Julie, VANPACHTENBEKE Margot

Brasile MAGALHAES Ana Vitoria

Burkina Faso: BAMOGO Awa

Canada: BARIL Olivia, JACKSON Alison

Cechia: KOPECKY Julia Sophia

Cile: SOTO CAMPOS Catalina

Cipro: CHRISTOFOROU Antri

Colombia: PATINO BEDOYA Paula Andrea

Costa Rica: MENA SOLANO Milagro

Cuba: SIERRA CANADILLA Arlenis

Danimarca: ANDERSON Solbjork Minke, BJERG Emma Cecilie Norsgaard, LUDWIG Cecilie Uttrup

Emirati Arabi Uniti: AL SAYEGH Safia

Finlandia: AHTOSALO Anniina

Francia: BERTEAU Victoire, CORDON RAGOT Audrey, LABOUS Juliette

Germania: KOCH Franziska, LIPPERT Liane, NIEDERMAIER Antonia

Giappone: YONAMINE Eri

Gran Bretagna: BARKER Elinor, DEIGNAN Elizabeth, GEORGI Pfeiffer, HENDERSON Anna, MORRIS Anna

Hong Kong: LEE Sze Wing

Irlanda: ARMITAGE Megan

Israele: GAFINOVITZ Rotem

Italia: BALSAMO Elisa, CECCHINI Elena, LONGO BORGHINI Elisa, PERSICO Silvia

Lettonia: CARBONARI Anastasia

Lituania: LELEIVYTE Rasa

Lussemburgo: MAJERUS Christine

Malesia: MOHAMAD ZUBIR Nur Aisyah

Mauritius: HALBWACHS Aurelie, le COURT de BILLOT Mary Patricia K.

Messico: PRIETO CASTANEDA Marcela Elizabeth

Namibia: LOOSER Vera

Nigeria: UKPESERAYE Ese Lovina

Norvegia: EDSETH Marte Berg, GASKJENN Ingvild

Nuova Zelanda: CADZOW Kim, FISHER Niamh Mary

Paesi Bassi: van DIJK Ellen, VOLLERING Demi, VOS Marianne, WIEBES Lorena

Polonia: LACH Marta, NIEWIADOMA Katarzyna, SKALNIAK-SOJKA Agnieszka

Portogallo: CAMPOS Daniela

Corea: SONG Minji

Cina: TANG Xin

Ruanda: INGABIRE Diane, MWAMIKAZI Jazilla

Serbia: ERIC Jelena

Slovacchia: JENCUSOVA Nora

Slovenia: BUJAK Eugenia, PINTAR Urska

Spagna: BENITO PELLICER Mireia, GARCIA CANELLAS Margarita Victo

Stati Uniti: DYGERT Chloe, FAULKNER Kristen

Sud Africa: KEEP Tiffany, MOOLMAN PASIO Ashleigh

Svezia: ANDERSSON Caroline

Svizzera: CHABBEY Elise, REUSSER Marlen, RUEEGG Noemi, ZANETTI Linda

Thailandia: SOMRAT Phetdarin

Ucraina: BIRIUKOVA Yuliia

Ungheria: VAS Blanka

Uzbekistan KUSKOVA Yanina, ZABELINSKAYA Olga

Vietnam: NGUYEN Thi That

AIN: DRONOVA Tamara, IVANCHENKO Alena, TSERAKH Hanna