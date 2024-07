Ciclismo femminile, non c’è pace per Elisa Balsamo: ritirata al Giro d’Italia

Prosegue in qualche modo il periodo non positivo di Elisa Balsamo. La ciclista nostrana, protagonista più di un mese fa di una bruttissima caduta nella prima tappa della Vuelta Burgos, sta cercando di riprendersi per mettere chilometri nelle gambe e soprattutto essere al meglio possibile nelle imminenti Olimpiadi di Parigi.

La nativa di Cuneo si è trovata anzitutto ad affrontare le proprie paure e poi comprendere il suo livello. Lo spavento era stato tanto e le immagini dell’incidente paurose. Il volo contro le transenne ad altissima velocità aveva lasciato attoniti tanti, ma per fortuna poi Elisa è stata in grado di rialzarsi e di tornare in sella. La lombarda aveva rimediato una frattura del naso, una commozione cerebrale e la rottura di un dito della mano.

Sottoposta a un intervento chirurgico a Milano lo scorso 22 maggio per minimizzare i danni alle ossa nasali, Balsamo ha ripreso nel suo incedere e l’annuncio della sua partecipazione al campionato italiano è stato chiaramente un bel segnale. Il Giro d’Italia Women, in corso di svolgimento, fungeva come parte del percorso di recupero.

Sfortunatamente per Balsamo, la sua avventura nella Corsa Rosa si è interrotta nella quinta tappa per un’infiammiazione alle tonsille. A circa 30 km dalla conclusione la bandiera bianca è stata alzata. “Considerando la sua salute precaria di Elisa e la temperatura torrida di oggi, non ci sono le condizioni per continuare la corsa“, ha informato la Lidl Trek.