Ciclismo femminile, i percorsi delle Olimpiadi di Parigi 2024: prova su strada e cronometro

Sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. Sono queste le due date da cerchiare di rosso per quanto riguarda il ciclismo su strada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si inizierà con la cronometro, in una prova contro il tempo molto aperta e difficile la pronosticare, che andrà ad assegnare una delle primissime medaglie di tutti i Giochi; mentre si concluderà il sabato successivo con la corsa in linea, in cui Lotte Kopecky sarà la donna da battere.

PERCORSO CRONOMETRO

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi maschi e femmine disputeranno la stessa distanza in una prova contro il tempo. Saranno 32,4 i chilometri, con partenza e arrivo previsti nel cuore della città di Parigi. Il percorso, al contrario di quanto successo tre anni fa a Tokyo, sarà completamente pianeggiante e favorevole in toto alle specialiste.

Si parte davanti a Les Invalides per dirigersi verso est, attraversare Place de la Bastille e passare davanti al Ve­lo­drome Jacques Anquetil, prima di raggiungere il Bois de Vincennes (dove alcune curve a gomito rappresenteranno le vere difficoltà di giornata, nella parte più tecnica di un tracciato con grandi rettilinei). A quel punto si fa inversione e si prende la via del ritorno: negli ultimi chilometri si percorrerà in senso inverso il tracciato già affrontato, con traguardo posto davanti al Pont Ale­xan­dre III.

PERCORSO PROVA IN LINEA

A differenza della prova a cronometro in quella su strada l’altimetria sarà parecchio movimentata. Un percorso tosto e selettivo, con un primo tratto in linea e un circuito finale da ripetere tre volte. Diverse le cote e gli strappi, che scremeranno un gruppo già poco numeroso e che rende comunque il tutto ancora più impronosticabile.

Saranno 158 i chilometri totali da percorrere, con partenza e arrivo dal Trocadéro, la vasta area monumentale di fronte alla Torre Eiffel. Tratto in linea di 110 km che vedrà diversi saliscendi e sei côtes: Côte des Gardes (1,9 km al 6%), Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), Côte de Cernay-la-Ville (1,1 km al 3.9%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km al 6,3%), Côte de Châteaufort (900 m al 5,7%) e Côte du Pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%).

Si entra poi nel circuito finale da ripetere due volte complete più un mezzo giro, che sarà lo stesso affrontato dagli uomini il giorno precedente. Sono 18,4 chilometri caratterizzati dalla Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%), strappo in pavé cittadino. Lo scollinamento che avverrà a soli 9500 metri dal traguardo del Trocadéro, cui si giungerà percorrendo viali piuttosto ampi.