Ciclismo, Evenepoel può pagare le fatiche del Tour della cronometro delle Olimpiadi? Tarling favorito, Ganna spera

Il Tour de France è terminato ed ora il prossimo appuntamento importante della stagione, come lo è praticamente per tutti gli sport, è quello olimpico: cinque giorni all’apertura dei Giochi di Parigi, sei giorni alla cronometro individuale maschile che assegnerà le medaglie sabato 27 giugno.

Una gara importantissima anche per l’Italia: c’è infatti al via Filippo Ganna che punta alle medaglie, con il sogno che va verso quella d’oro. Il campione italiano di specialità ha avuto un programma dedicato per tutta la stagione per arrivare al meglio all’appuntamento a Cinque Cerchi e fino ad ora non ha avuto intoppi.

A sfidarlo un rivale di lusso come Joshua Tarling: il britannico, classe 2004, è compagno di squadra alla Ineos Grenadiers del piemontese ed ha avuto in queste settimane lo stesso preparatore (Dario David Cioni). Ha dimostrato di avere un motore eccezionale, portandosi a casa la maglia di campione europeo l’anno scorso a soli diciannove anni e chiudendo al terzo posto la prova iridata. Se dovessimo fare un pronostico, ad oggi partono praticamente alla pari.

Il terzo incomodo, che sulla carta sarebbe addirittura il primo favorito, è Remco Evenepoel. Il belga è campione del mondo in carica di specialità, ma esce da un Tour de France estenuante chiuso al terzo posto. Anche nella cronometro odierna a Nizza ha confermato di non essere al top e difficilmente in una settimana riuscirà a recuperare tutte le energie. Occhio però a sottovalutare il belga: un fenomeno di questo calibro ha tutte le carte in regola per far saltare il banco.