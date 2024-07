Ciclismo, Davide De Pretto conquista la prima vittoria da professionista! Splendido sigillo al Giro d’Austria

Davide De Pretto ha vinto la prima tappa in linea del Giro d’Austria, una frazione di 178 km con partenza e arrivo a Bad Tatzmannsdorf lungo un percorso vallonato che negli ultimi 30 km proponeva due GPM di terza categoria e uno strappo di 400 metri all’8,9% di pendenza media quando mancavano quattro chilometri al traguardo. L’alfiere del Team Jayco AlUla si è imposto in un finale veloce, precedendo di misura il portoghese Rui Oliveira (UAE Emirates) e il tedesco Niklas Behrens (Lidl-Trek).

Il vicentino aveva cercato un allungo quando mancavano 3000 metri, ma è poi stato riassorbito nel gruppo. Dopo il triangolo rosso Behrens ci ha provato, rimontato però dal lusitano e da De Pretto, che ha avuto la meglio per qualche centimetro. Da segnalare la quarta piazza di Diego Ulissi (UAE Emiresta), il quinto posto di Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e la settima posizione di Federico Biagini (compagno di Marcellusi).

Il 22enne ha così conquistato la sua prima vittoria da professionista e può guardare con ottimismo al futuro. Il tedesco Max Walscheid, compagno di squadra di Davide De Pretto, balza in testa alla classifica generale con lo stesso tempo di Filippo Ganna (ieri secondo nel prologo d’apertura) e di Rui Oliveira, mentre Behrens è a 1” e De Pretto a 2”. Domani andrà in scena la seconda tappa in linea: 184,5 km da Maria Taferl a Steyr, con un finale particolarmente caratterizzato da strappi insidiosi (l’ultimo è il Porscheberg, 1,6 km al 9,8% a 7 km dal traguardo).