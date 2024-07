Christian Parlati, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Christian Parlati si presenta ai Giochi di Parigi con ambizioni importanti dopo un ciclo olimpico di alto profilo nella sua nuova categoria di peso (dopo Tokyo è passato dai -81 ai -90 kg). Sempre tra i primi 5 negli ultimi tre Mondiali di fila, la costanza non è il suo punto di forza ma ha un talento eccezionale che gli consente talvolta di ribaltare l’esito di incontri ormai quasi persi. Il tabellone verso un’eventuale finale si preannuncia in salita, in ogni caso resta uno dei pretendenti principali al podio individuale nei -90 kg. Sarà inoltre una colonna portante della selezione azzurra nel Team Event.

Nome: Christian

Cognome: Parlati

Luogo e data di nascita: Napoli, 23 gennaio 1998

Sport e disciplina: judo (90 kg, Team Event)

Quando gareggia: mercoledì 31 luglio (90 kg), sabato 3 agosto (Team Event)