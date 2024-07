Christian Horner parla dell’impegno di Red Bull in vista della 24 Ore di Le Mans

Non solo F1. Ne ha parlato Christian Horner, Team Principal della Red Bull, in una recente intervista. Il pensiero è rivolto alla 24 Ore di Le Mans. La Casa anglo-austriaca, infatti, è impegnata in maniera molto importante nella preparazione alla prossima edizione della celebre gara sul circuito francese, sfruttando anche l’ultimo progetto firmato da Adrian Newey.

Il riferimento è al progetto della RB17. “Non ci sono vincoli FIA e non ci sono limiti di costo, quindi si possono vedere le influenze di tutte le auto che si sono succedute negli anni. Ha una quantità pazzesca di prestazioni che persino Max Verstappen farebbe fatica a estrarre“, ha dichiarato Horner.

A differenza dei progetti di hypercar Aston Martin Valkyrie e Mercedes-AMG One, la RB17 è progettata esclusivamente per l’uso in pista. Ciononostante, il manager britannico ritiene che ci sia la possibilità che la RB17 possa un giorno essere avvistata sulle strade normali: “Ma se qualcuno volesse fare una conversione stradale su quest’auto. Sono sicuro che ci sono diverse case di conversione in grado di farlo“.

Horner è anche disposto ad avere l’auto in azione nelle gare. Pertanto, ha accennato alla possibilità di partecipare alla 24 Ore di Le Mans: “La Valchiria correrà a Le Mans il prossimo anno. Se ciò accadesse, sarebbe fantastico vedere la RB17 correre“. Horner ha concluso.