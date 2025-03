24 Ore Le Mans, Porsche e Nick Tandy verso un obiettivo storico a giugno

Porsche Penske Motorsport e Nick Tandy potrebbero scrivere una pagina storica delle competizioni di durata il prossimo giugno in occasione dell’edizione 2025 della 24 Ore Le Mans. Il marchio tedesco ed il pilota inglese hanno infatti la chance di imporsi nello stesso anno nella 24h di Daytona, nella 12h Sebring e nella 24h Le Mans, la ‘tripla corona’ delle corse di durata.

La Porsche 963 n. 7 ha ottenuto nell’ultimo week-end il successo a Sebring in Florida con Tandy in azione insieme a Felipe Nasr ed a Laurens Vanthoor. Il britannico, il brasiliano ed il belga hanno replicato quanto fatto a gennaio nel ‘World Center of Racing’ completando una doppietta non semplice da realizzare.

Nella storia sono in totale dieci i piloti ad aver ottenuto la ‘Tripla Corona Endurance’ in carriera, nessuno è però mai riuscito a vincere le tre impegnative sfide nello stesso anno. Tandy ha ora questa chance dopo aver eguagliato Timo Bernhard, Marco Werner, Mauro Baldi, Al Holbert, AJ Foyt, Hurlen Haywood, Jackie Oliver, Hans Hermann e Andy Wallace.

Il 40enne nativo di Bedford ha in ogni caso già stabilito altri due record significativi nel 2025 per quanto riguarda le competizioni di durata. Da gennaio è infatti il primo atleta ad aver primeggiato almeno una volta in carriera nella classifica generale della 24h di Daytona, 24h di Le Mans, 24h del Nurburgring e 24h Spa. Dopo l’acuto di Sebring, corsa precedentemente vinta in GT, l’inglese è anche l’unico capace di ottenere la ‘Big Six’: oltre alle storiche 24h citate in precedenza può infatti vantare un’affermazione overall nella 12h Sebring e nella Petit Le Mans (10h), tradizionale evento che da oltre 25 anni si tiene a Road Atlanta in Georgia.

Tandy dividerà il volante della Porsche 963 n. 4 a Le Mans con Nasr e con un pilota che verrà annunciato nelle prossime settimane. Il tedesco ex pilota di F1 e campione in carica della FIA Formula E Pascal Wehrlein è uno dei principali indiziati per il terzo posto a bordo dell’auto extra di Porsche Penske Motorsport per la maratona francese oltre alle due titolari che militano nel FIA World Endurance Championship. Vanthoor, candidato per la ‘Tripla Corona Endurance’ in caso di acuto sul ‘Circuit della Sarthe’, correrà come accade nel Mondiale con la 963 n. 6 insieme al francese Kevin Estre ed all’australiano Matt Campbell.

L’attenzione a Le Mans su Penske sarà tanta, il ‘Capitano’ non ha mai vinto in Francia nonostante svariati tentativi in differenti categorie. Roger Penske insegue con la propria organizzazione l’unico trofeo che manca nella propria infinita bacheca dopo aver ottenuto 5 NASCAR Cup Series (149 vittorie), 20 500 Miglia di Indianapolis, 6 NTT IndyCar Series (243 vittorie), 3 Daytona 500, 3 IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Dpi/GTP), 1 trofeo piloti nella classe regina del FIA World Endurance Championship, 3 American Le Mans Series in LMP2, 3 Repco Supercars Championship, 1 Bathurst 1000, 2 NASCAR Xfinity Series, 3 Rolex 24 at Daytona, 2 Sebring 12h ed il successo nel GP Austria F1 1976 con John Watson (Penske-Ford).