Chi vince Wimbledon? Le quote dei bookmakers per la finale Djokovic-Alcaraz

Carlos Alcaraz concederà il bis o Novak Djokovic si prenderà la vendetta? Oggi è il giorno della finale del singolare maschile di Wimbledon e come lo scorso anno lo spagnolo ed il serbo si troveranno nuovamente di fronte uno contro l’altro. Alcaraz va a caccia del quarto Slam, cercando la doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno, mentre Djokovic vuole raggiungere il record di otto titoli ai Championships di Roger Federer.

I bookmakers valutano più probabile un nuovo trionfo di Carlos Alcaraz. Una vittoria dello spagnolo è quotata tra l’1.68 e l’1.75, con i principali siti di scommesse che pensano che il numero tre del mondo possa ripetersi dopo il successo dello scorso anno, quando Alcaraz vinse in cinque set.

Più alto un ritorno al successo per Novak Djokovic, che gioca anche la sua prima finale della stagione. La partecipazione del serbo a Wimbledon è stata a fortissimo rischio, ma alla fine il nativo di Belgrado ha recuperato dall’infortunio patito al Roland Garros e partita dopo partita è arrivato a giocarsi la finale. Una sua vittoria è quotata tra i 2.13 e i 2.25.

Decisamente interessanti sono le quote per una possibile vittoria al quinto set sia per Alcaraz sia per Djokovic. Le possibilità di una fantastica battaglia ci sono tutte. Un successo al quinto come lo scorso anno dello spagnolo è quotata tra i 5.80 ed i 6.40, mentre quello del serbo tra 7.05 e 7.20.