Chi sono i cantanti della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e quali inni verranno suonati

La Cerimonia d’Apertura è uno dei momenti più iconici delle Olimpiadi: la sfilata delle delegazioni di tutte le Nazioni, i portabandiera che mostrano i vari vessilli, il rito dell’accensione del braciere olimpico, il discorso del Presidente Thomas Bach sono sempre tra i momenti più magici dei Giochi. La magia si vivrà anche a Parigi 2024, dove ci sarà anche l’innovativa parata sulla Senna. Lo show è curato dal direttore artistico Thomas Jolly, l’appuntamento è per questa sera (venerdì 26 luglio) a partire dalle ore 19.30.

Le varie delegazioni sfileranno su delle barche che navigheranno la Senna per un tratto di sei chilometri dal Ponte d’Austerlitz al Ponte d’Iéna, ovvero davanti alla Torre Eiffel. Al momento, ovviamente, regge un’enorme incognita sugli spettacoli di intrattenimento. Non ci sono anticipazioni ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni, ci possiamo aspettare uno show “su larga scala con un eclettico miscuglio di vecchio e nuovo”. Jolly aveva infatti dichiarato di voler mettere in mostra il mix di culture presenti in Francia, spaziando dall’opera al rap per riunire i vari pezzi che formano la variegata identità culturale del Paese.

La coreografa della Cerimonia è invece Maud Le Pladec, la quale ha promesso che ogni ponte lungo il percorso della parata ospiterà dei ballerini. Si parla di circa 3.000 artisti impegnati (di cui 400 ballerini), tutti vestiti con abiti realizzati dal volto noto Daphne Burki, da sempre molto attenta alla sostenibilità e che per l’occasione ha deciso di utilizzare molti pezzi vintage da affiancare alle creazioni più nuove.

C’è grande curiosità anche su quali saranno i cantanti di spicco che regaleranno spettacolo durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi. Céline Dion non si esibisce in pubblico dal 2019 e nel 2022 ha comunicato di soffrire di una rara malattia neurologica che provoca rigidità e spasmi a torace, arti ed altre parti del corpo. L’artistica canadese canterà canterà una cover di La Vie en Rose di Edith Piaf in coppia con un’altra grande icona della musica pop: Lady Gaga, celeberrima artista statunitense a tutto tondo.

Altri artisti? La cantante Juliette Armanet, amatissima in Francia per hit come Le dernier jour de disco, che sarà accompagnata dalla pianista Sofiane Pamart in una cover di Imagine di John Lennon. Aya Nakamura, artista franco-maliana, si esibirà ne La Bohème e For Me Formidable accompagnata sul Pont des Arts dalla Guardia repubblicana. Da seguire la cantante lirica Marina Viotti e il gruppo metal Gojira, ci sarà anche il rapper Rim’k. Durante la ricca e lunga serata verranno intonate anche altre canzoni, ma per il momento non sono emersi dei dettagli. Sul fronte degli inni verrà sicuramente suonato l’inno ideato per Parigi 2024.