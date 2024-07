Chi partecipa alla Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi? I principali capi di Stato e chi manda l’Italia

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 rappresenta uno degli eventi più importanti dell’anno a livello mondiale. Per l’importanza mediatica dei Giochi, per la loro universalità e per i valori che incarnano, questo è uno dei pochi momenti in cui tutto il Pianeta si può sentire unito. Per questo motivo è da sempre un‘autentica passerella di teste coronate, capi di Stato, leader politici che dalle tribune applaudono le delegazioni dei Paesi che rappresentano.

Secondo gli ultimi dati, che potrebbero però subire alcune modifiche nelle prossime ore, almeno 50 leader mondiali prenderanno parte all’evento, che si svolgerà oggi (venerdì 26 luglio) a partire dalle ore 19.30 lungo la Senna (sei chilometri dal Ponte d’Austerlitz al Ponte d’Iéna, davanti alla Torre Eiffel). L’Italia sarà rappresentata dalla figura più istituzionale possibile: Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica e amante di sport, come ha dimostrato più volte nel corso degli anni.

Pletora di teste coronate: Re Filippo del Belgio, Re Federico X di Danimarca, Granduca Enrico di Lussemburgo, Principe Alberto II di Monaco, Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi, l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani del Qatar, Re Filippo VI di Spagna, Principessa Anna del Regno Unito (in rappresentanza di Re Carlo III).

Gli USA saranno rappresentati dalla First Lady Jill Biden (in rappresentanza del marito Joe), per la Germania ci sarà il Cancelliere Olaf Sholz, il Giappone ha delegato Yuko Kishida (moglie del Primo Ministro), la Cina ha scelto Han Zheng (il vice presidente, in rappresentanza di Xi Jinping). Non mancano poi innumerevoli Presidenti e Primi Ministri, a fare gli onori di casa sarà Emmanuel Macron.

CHI RAPPRESENTA L’ITALIA ALLA CERIMONIA DELLE OLIMPIADI 2024

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà in tribuna. I portabandiera saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

CAPI DI STATO E LEADER ALLA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI 2024

Edi Rama (Albania), Primo Ministro

Javier Milei (Argentina), Presidente

Sua Altezza Reale Re Filippo e Sua Altezza Reale Matilde (Belgio), Re e regina consorte del Belgio

Rosangela Lula da Silva (Brasile), First Lady in rappresentanza del Presidente Lula

Han Zheng (Cina), Vice Presidente in rappresentanza del Presidente Xi Jinping

Gustavo Petro (Colombia), Presidente

Kolinda Grabat-Kiratovic (Croazia), Presidente

Sua Altezza Reale Re Federico X e Sua Altezza Reale Maria (Danimarca), Re e regina consorte di Danimarca

Emmanuel Macron (Francia), Presidente

Ismail Omar Guelleh (Gibuti), Presidente

Alar Karis (Estonia), Presidente

Wiliame Katonivere (Fiji), Presidente

Alexander Stubb (Finlandia), Presidente

Brige Oligui Nguema (Gabon), Presidente

Olaf Scholz (Germania), Cancelliere

Kyriakos Mitsotakis (Grecia), Primo Ministro

Abdul Latif Rashid (Iraq), Presidente

Simon Harris (Irlanda), Primo Ministro (Taoiseach)

Isaac Herzog (Israele), Presidente

Sergio Mattarella (Italia), Presidente

Yuko Kishida (Giappone), moglie del Primo Ministro

Vjosa Osmani (Kosovo), Presidente

Sadyr Japarov (Kyrgyzstan), Presidente

Edgars Rinkevics (Lettonia), Presidente

Gitanas Nauseda (Lituania), Presidente

Sua Altezza Reale Enrico (Lussemburgo), Gran Duca

Sua Altezza Reale Alberto II Ranieri (Monaco), Principe

Ukhnaagiin Khurelshukh (Mongolia), Presidente

Milojko Spajic (Montenegro), Presidente

Aziz Akhannoich (Marocco), Primo Ministro in rappresentanza di Sua Altezza Reale Re Mohammed VI

Sua Altezza Reale Re Willem-Alexander e Sua Altezza Reale Maxima, Re e regina consorte dei Paesi Bassi

Santiago Pena (Paraguay), Presidente

Sua Altezza Reale Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar), Emiro

Klaus Iohannis (Romania), Presidente

Bassirou Diomaye Faye (Senegal), Presidente

Julius Maada Bio (Sierra Leone), Presidente

Tharman Shanmugaratnam (Singapor), Presidente

Peter Pellegrini (Slovacchia), Presidente

Sua Altezza Reale Re Filippo VI (Spagna), Re di Spagna

Denys Shmyhal (Ucraina), Primo Ministro in rappresentanza del Presidente Volodymyr Zelenskyy

Sua Altezza Reale Anna (Regno Unito), Principessa in rappresentanza di S.A.R. Re Carlo III

Jill Biden (USA), First Lady in rappresentanza di Joe Biden