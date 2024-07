Chi affronterà Jasmine Paolini al 2° turno delle Olimpiadi? Avversaria stanca in arrivo da Iasi

Jasmine Paolini ha superato il primo turno del torneo olimpico al femminile a Parigi 2024 sotto il tetto del campo Suzanne Lenglen. La giocatrice toscana ha confermato l’ottimo momento dopo le finali raggiunte proprio su questi campi al Roland Garros e a Wimbledon.

L’azzurra ha superato in due set Ana Bogdan e sarà attesa da un secondo turno in cui l’asticella salirà. Paolini infatti affronterà sicuramente una delle campionesse dell’ultima settimana di tennis, ossia una tra la polacca Magda Linette che ha ottenuto il titolo a Praga e Mirra Andreeva che invece ha vinto a Iasi.

Le due giocheranno domani il primo turno e avranno quindi un giorno di riposo in meno rispetto a Paolini che finora è stata l’unica a giocare. Linette è più fresca avendo vinto la finale in Repubblica Ceca ieri in appena un’ora e venti con il punteggio di 6-2 6-1. La giovane siberiana ha dovuto rimontare con la connazionale Elina Avanesyan in Romania e anche in semifinale contro Danilovic aveva vinto al tiebreak del terzo.

La sfida tra Andreeva e Paolini è un classico quest’anno: si sono affrontate in semifinale al Roland Garros quasi due mesi fa, quando l’azzurra si impose senza problemi con il punteggio di 6-3 6-1, mentre in altura a Madrid vinse la russa con lo score di 7-6(2) 6-4.