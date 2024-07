“Che brutto così”. La sportività di Jasmine Paolini dopo il ritiro di Keys

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2024: la tennista italiana ha approfittato di un problema fisico occorso a Madison Keys, che ha costretto la statunitense al ritiro sul 5-5 nel terzo set.

Paolini, nell’intervista di rito a fine gara, ha sportivamente esternato le proprie emozioni contrastanti per quanto accaduto: “Sono dispiaciutissima per Madison Keys, vincere così è brutto. La partita è stata molto dura, tanti alti e bassi. Sono felice, ma triste per lei. Non è facile vincere così“.

L’azzurra, poi, ha sottolineato la bellezza dell’incontro e, con fair play, ha reso merito all’avversaria: “Spero che vi siate divertiti. È stato come le montagne russe, io ero molto concentrata, ma lei è una grande campionessa e ad un certo punto ha giocato un grande tennis“.