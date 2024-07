Cerimonia d’Apertura da record: oltre 300.000 biglietti staccati, ma la maggioranza sono gratis! Giochi accessibili

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 avrà luogo venerdì 26 luglio a partire dalle ore 19.30 e, come l’intera rassegna a cinque cerchi, si svolgerà sotto l’insegna dello slogan “Games Wide Open”. I Giochi inizieranno ufficialmente con uno dei momenti più iconici, preludio alle gare da medaglia che inizieranno sabato.

L’obiettivo di questa manifestazione era quello di essere accessibile al numero più ampio possibile di persone ed è per questo motivo che è uscita dalla classica cornice dello stadio: tutte le delegazioni percorreranno in barca un tratto di sei chilometri lungo la Senna, venendo accolti dall’abbraccio della capitale francese e costeggiando i luoghi più iconici come Notre Dame, il Louvre, la Torre Eiffel.

Circa 600.000 persone saranno assiepate lungo le strade parigine, con esborso di biglietti che ha superato le 300.000 unità (record della storia a cinque cerchi): 222.000 biglietti sono stati distributi gratuitamente e permetteranno di ammirare la sfilata dalle sponde della Senna, mentre altri 104.000 tagliandi erano a pagamento e permetteranno di essere sulle panchine. Per la prima volta nella storia la maggior parte degli spettatori non ha dovuto pagare l’ingresso.