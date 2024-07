Caterina Banchelli, Olimpiadi Parigi 2024 pallanuoto: scheda e giorni di gara

Caterina Banchelli difenderà i pali del Setterosa a Parigi 2024, dove farà il proprio esordio olimpico. La squadra del CT Carlo Silipo dovrà superare un girone che potrebbe diventare complicato, ma poi nella fase ad eliminazione diretta proverà a far saltare il banco per entrare in zona medaglie e tornare sul podio olimpico dopo l’argento di Rio 2016.

Nome: Caterina

Cognome: Banchelli

Luogo e data di nascita: Firenze, 25/09/2000

Sport e disciplina: Pallanuoto, torneo femminile

Quando gareggia: Lunedì 29 luglio 14:00 Francia-Italia, Mercoledì 31 luglio 18:30 Italia-Stati Uniti, Venerdì 2 agosto 15:35 Grecia-Italia, Domenica 4 agosto 15:35 Italia-Spagna. Eventuale seconda fase: Martedì 6 agosto Quarti di finale, Giovedì 8 agosto Semifinali, Sabato 10 agosto Finali