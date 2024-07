Carlos Alcaraz sicuro in vista della finale a Wimbledon: “So cosa fare per battere Djokovic”

La grande rivincita. Domani, nel Tempio del Tennis, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno per la finale di Wimbledon. Un remake della partita dell’anno scorso, vinta al quinto set dallo spagnolo in maniera anche un po’ inattesa. Nole, nonostante l’operazione al ginocchio destro, è riuscito a spingersi fino all’atto conclusivo, trovando condizione e sciorinando contro Lorenzo Musetti un grande tennis.

Certo, il confronto con Alcaraz sarà da brividi. Lo spagnolo, con qualche pausa in più, ha fatto vedere picchi di rendimento strepitosi, tali da far crollare anche il muro difensivo eretto da Daniil Medvedev in semifinale. E così vedremo chi la spunterà. L’iberico punta a una magica doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno, che riporta alla mente quanto fatto da Rafa Nadal o da Björn Borg in passato e in rapporto all’età.

Djokovic, nello stesso tempo, ha raggiunto la decima finale in carriera in questo Major e ambisce in maniera chiara all’ottavo titolo a Londra, pareggiando il computo con Roger Federer. In conferenza stampa, Alcaraz ha parlato di quanto lo aspetta domenica 14 luglio: “Ho giocato tante volte contro Novak, so cosa devo fare per batterlo, come sono sicuro che lui sa cosa deve fare per vincere contro di me“.

“Arrivo alla finale convinto di stare giocando un tennis di alto livello, di muovermi bene in campo, con un alto livello di fiducia, sapendo come mi sentirò prima della partita“, ha aggiunto Carlitos.