Carlos Alcaraz e Rafael Nadal si allenano sui campi di Parigi: grandi attese per il loro doppio alle Olimpiadi

Passato, presente e futuro. Rafa Nadal e Carlos Alcaraz si sono ritrovati quest’oggi a Parigi e hanno iniziato il loro avvicinamento al torneo olimpico di Parigi. La competizione avrà inizio a partire da sabato 27 luglio e sicuramente il loro essere insieme nel doppio è tra i motivi di interesse maggiori di questi Giochi in ambito tennistico.

Alcaraz, reduce dalla fantastica doppietta Roland Garros-Wimbledon, non vedeva proprio l’ora di ritrovare il suo idolo. Colui che ha segnato un’epoca con Novak Djokovic e Roger Federer, essendo il re indiscusso della terra rossa con le sue 14 affermazioni a Parigi a livello Slam, si appresta a vivere un’avventura che potrebbe essere una delle ultime della propria carriera.

Condividerla al fianco di chi è ritenuto da tutti il suo erede è sicuramente motivo di grande gratificazione. E così, vederli scambiare sulla terra del Centrale del Roland Garros desta sensazione. Sarà interessante capire quale sarà l’amalgama, in considerazione del fatto che il doppio in questione non è tra le teste di serie e potrebbe incrociare anche una delle coppie azzurre.

Il pensiero va in particolare al duo composto da Jannik Sinner e Lorenzo Musetti e il possibile incontro sarebbe davvero motivo di grande interesse.