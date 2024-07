Canottaggio, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Tre giorni e anche il canottaggio sarà protagonista alle Olimpiadi. Dal 27 luglio al 3 agosto lo stadio nautico di Vaires-sur-Marne ci consegnerà i quattordici nuovi campioni a cinque cerchi. Vediamo, con una rapida panoramica, chi sono i favoriti gara per gara.

CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2024, I FAVORITI GARA PER GARA

Singolo senior maschile

1) Thomas MacKintosh (Nuova Zelanda)

2) Oliver Zeidler (Germania)

3) Simon van Dorp (Paesi Bassi)

Il neozelandese sembra essere quello che arriva più in forma all’appuntamento olimpico, ma attenzione anche al tedesco Ziedler, tre titoli iridati in carriera, il due metri tedesco vuole coronare un triennio ricoperto praticamente d’oro.

Due senza senior maschile

1) Croazia

2) Irlanda

3) Svizzera

Martin e Valent Sinkovic vanno a caccia della loro quarta medaglia della loro storia ai Giochi, la terza d’oro dopo i successi di Rio de Janeiro e Tokyo. Ma attenzione massima al duo Corrigan-Timoney, che non lascerà nulla di intentato.

Doppio senior maschile

1) Paesi Bassi

2) Francia

3) Irlanda

I Paesi Bassi cercano l’oro dopo che lo hanno sfuggire tre anni fa, di nuovo Melvin Twellaar e Stef Broenink a ricomporre il duo che si sta dimostrando tra i migliori al mondo. Difficile emergere per Nicolò Carucci e Matteo Sartori.

Quattro senza senior maschile

1) Regno Unito

2) Italia

3) USA

Prima carta in cui l’Italia può provare a giocarsi le proprie carte con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl. Il Regno Unito sembra effettivamente più avanti, ma gli azzurri coltivano sogni di gloria.

Quattro di coppia senior maschile

1) Paesi Bassi

2) Polonia

3) Italia

Altra chance di medaglia per gli azzurri con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili reduci dall’argento mondiale e con tre quarti che ottenne il successo ai Mondiali 2018. Difficile però scalzare gli ultimi due quartetti saliti in cima al mondo in questo avvicinamento olimpico.

Otto senior maschile

1) Regno Unito

2) Paesi Bassi

3) Romania

Negli ultimi due Mondiali abbiamo sempre visto i britannici campioni avanti agli olandesi. E vorranno sicuramente ripetersi nell’appuntamento più importante del quadriennio. Romania possibile sorpresa, ma l’Australia che proviene da due bronzi iridati in fila non è da sottovalutare.

Doppio pesi leggeri maschile

1) Irlanda

2) Italia

3) Svizzera

La grande sfida si rinnova. Ormai il duello è unico e solo: da una parte gli azzurri Stefano Oppo e Gabriel Soares, dall’altra i campioni olimpici e mondiali in carica Fintan McCarthy e Paul O’Donovan. Ma attenzione anche alla Svizzera, vicecampione mondiale in carica.

Singolo senior femminile

1) Emma Twigg (Nuova Zelanda)

2) Karolien Florijn (Paesi Bassi)

3) Tara Rigney (Australia)

La neozelandese va per la doppietta personale dopo il successo di tre anni fa, ma l’olandese Florijn spinge tanto, dopo essere approdata al singolo e aver vinto gli ultimi due titoli mondiali proprio avanti alla sua avversaria: sarà un duello intenso.

Due senza senior femminile

1) Romania

2) Paesi Bassi

3) Australia

Ymkje Clevering e Veronique Meester sono date da tutte come le favorite d’obbligo per questa gara dopo aver vinto il titolo mondiale lo scorso anno, ma forse il duo con Ioana Vrineanu e Roxana Anghel arriva con un minimo di spinta in più all’appuntamento, tanto da poter firmare l’impresa.

Doppio senior femminile

1) Lituania

2) Romania

3) Irlanda

Sfida appassionante prevista tra Romania e Lituania. Ancuta Bodnar e Simona Radis vogliono replicare l’oro di tre anni fa, ma la coppia lituana fa sul serio e cerca di togliersi l’etichetta di eterne seconde.

Quattro senza senior femminile

1) Romania

2) Paesi Bassi

3) Regno Unito

La Romania vuole prendersi anche il quattro senza con un quartetto che fa parte anche dell’otto campione in carica, ma l’Olanda vorrà difendere il proprio alloro mondiale. Regno Unito che guarda leggermente più lontano, ma si butterà nella mischia.

Quattro di coppia senior femminile

1) Cina

2) Paesi Bassi

3) Regno Unito

Il terzo posto dell’ultima competizione iridata a Belgrado lascia perplessi, ma come non ci può considerare come favorite un quartetto come quello cinese che è riuscito a essere due volte campione nel mondo a distanza di tre anni e che stravinse a Tokyo? La nostra fiches è su di loro.

Otto senior femminile

1) Romania

2) Australia

3) USA

Sono loro i tre equipaggi favoriti per il titolo a cinque cerchi, ma i due allori iridati in favore delle rumene le piazzano sicuramente al primo posto nel nostro ranking. Australia e Stati Uniti però seguono da molto vicino.

Doppio pesi leggeri femminile

1) Regno Unito

2) Romania

3) Nuova Zelanda

Da due anni dominatrici della categoria, Emily Craig ed Imogen Grant, ormai manca soltanto l’oro a cinque cerchi per chiudere i conti e impreziosire definitivamente la propria carriera. Romania con Dumitru/Cozmiuc che tenterà il colpaccio, senza purtroppo le nostre campionesse uscenti Valentina Rodini e Federica Cesarini.