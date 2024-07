Canottaggio, gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024: calendario, orari esatti, dove vederli in tv

Da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto saranno 8 gli equipaggi dell’Italia del canottaggio in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, per un totale di 37 atleti, dei quali 34 titolari e 3 riserve: rispetto a Tokyo 2020, nonostante un equipaggio in meno, ci saranno ben 11 azzurri in più (8 barche contro 9, ma 34 titolari contro 23).

Le tre riserve sono state ottenute con le qualificazioni di quattro senza senior maschile ed otto senior maschile, del quattro di coppia senior maschile e dell’otto senior femminile, ma potranno essere utilizzate su tutte le imbarcazioni.

CALENDARIO CANOTTAGGIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, batterie

10.12 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, batterie

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, batterie (Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, batterie (Clara Guerra e Stefania Gobbi)

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, batterie (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, batterie

Domenica 28 luglio

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, ripescaggi

09.36 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, ripescaggi

10.10 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, ripescaggi (ev. Clara Guerra e Stefania Gobbi)

10.20 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, ripescaggi (ev. Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, batterie

11.00 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, batterie (Davide Comini e Giovanni Codato)

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri femminile, batterie

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, batterie (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, batterie

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, batterie (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

Lunedì 29 luglio

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, ripescaggi (ev. Davide Comini e Giovanni Codato)

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, ripescaggi

10.40 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, ripescaggi (ev. Stefano Oppo e Gabriel Soares)

11.00 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, ripescaggi

11.20 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, ripescaggi (ev. Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

12.00 CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

Martedì 30 luglio

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, quarti di finale

10.10 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, quarti di finale

10.50 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, semifinali (ev. Clara Guerra e Stefania Gobbi)

11.10 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, semifinali (ev. Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, ripescaggi (ev. Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

Mercoledì 31 luglio

10.34 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, semifinali (ev. Davide Comini e Giovanni Codato)

10.54 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, semifinali

11.14 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, semifinali (ev. Stefano Oppo e Gabriel Soares)

11.34 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, semifinali

12.26 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, finale (ev. Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12.38 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, finale

Giovedì 1° agosto

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, semifinali

09.50 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, semifinali

10.10 CANOTTAGGIO – Otto femminile, ripescaggi (ev. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

10.20 CANOTTAGGIO – Otto maschile, ripescaggi (ev. Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

11.18 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, finale (ev. Clara Guerra e Stefania Gobbi)

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, finale (ev. Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

11.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, finale

12.10 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, finale (ev. Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

Venerdì 2 agosto

11.30 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, finale (ev. Davide Comini e Giovanni Codato)

11.42 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, finale

12.02 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, finale (ev. Stefano Oppo e Gabriel Soares)

12.22 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, finale

Sabato 3 agosto

10.18 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, finale

10.30 CANOTTAGGIO – Singolo maschile finale

10.50 CANOTTAGGIO – Otto femminile, finale (ev. Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

11.10 CANOTTAGGIO – Otto maschile, finale (ev. Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

PROGRAMMA CANOTTAGGIO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.