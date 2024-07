Canoa slalom, Stefanie Horn è settima nelle batterie ed approda in semifinale nel K1 alle Olimpiadi

Si chiude la prima giornata dedicata alla canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi 2024: la classifica combinata scaturita al termine della seconda run delle batterie del kayak femminile promuove alla semifinale di domani l’azzurra Stefanie Horn, che oggi chiude al settimo posto.

Delle 25 atlete al via, 22 sono promosse al penultimo atto di domani: l’azzurra, che era 15ma dopo la prima run con 99.64, si migliora sensibilmente nella seconda discesa e chiude al settimo posto in 95.43, nonostante 2 penalità per un tocco di palina giunto alla prima porta del tracciato.

In realtà il crono della prima run sarebbe bastato all’azzurra per passare il turno col 19° riscontro, ed al momento della discesa l’azzurra sapeva già di aver staccato il pass per il penultimo atto. A migliorarsi nella seconda run, però, sono tutte le prime otto della classifica combinata.

Percorso netto per le prime cinque della graduatoria: chiude al comando l’australiana Jessica Fox, che completa il percorso in 92.18, davanti alla polacca Klaudia Zwolinska, seconda con 93.03, mentre è terza la padrona di casa transalpina Camille Prigent con 93.25.

Quarta piazza per la statunitense Evy Leibfarth in 93.84, quinta posizione la ceca Antonie Galuskova con 94.49. Due penalità a causa di un tocco di palina per la teutonica Ricarda Funk, sesta in 94.95, la quale chiude proprio davanti all’azzurra Stefanie Horn.