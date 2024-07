Canoa slalom, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Anche la canoa slalom sarà protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sei gare per sei medaglie nelle acque di Vaires-sur-Merne, che lo scorso anno ospitò le finali di Coppa del Mondo che hanno regalato qualche indicazione in vista di queste strade. Ma chi possono essere i favoriti? Vediamolo insieme.

K1 maschile

1) Jiří Prskavec (Cechia)

2) Giovanni De Gennaro (Italia)

3) Joseph Clarke (Regno Unito)

La migliore arma azzurra è proprio nel kayak maschile con Giovanni De Gennaro. L’azzurro è ormai tra i migliori della specialità da anni e quest’anno si è preso anche il titolo continentale a Tacen. Prskavec rimane il favorito, ma l’azzurro potrà provarci.

C1 maschile

1) Benjamin Savšek (Slovenia)

2) Nicolas Gestin (Francia)

3) Ryan Westley (Regno Unito)

Lo sloveno è il campione in carica della specialità e vuole provare a firmare la doppietta, cosa che non riesce dal 2004 con il secondo dei tre titoli diel francese Estanguet. Tanta lotta poi alle loro spalle, in cui proverà ad inserirsi Raffaello Ivaldi, che lo scorso anno vinse la prova di Coppa del Mondo proprio nel bacino olimpico.

Kayak cross maschile

1) Boris Neveu (Francia)

2) Martin Dougoud (Svizzera)

3) Joseph Clarke (Regno Unito)

Lo scorso anno secondo in Coppa del Mondo, Neveu ha però dalla sua il successo della finale di Coppa del Mondo dello scorso anno a Vaires-Sur-Merne. Lo svizzero Dougoud tenterà di giocarsi le proprie carte, mentre il britannico Joseph Clarke cerca il riscatto dopo il titolo di Coppa dello scorso anno.

K1 femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Klaudia Zwolińska (Polonia)

3) Eliška Mintálová (Slovacchia)

Jessica Fox parte semplicemente favorita in ogni gara. Una vera fuoriclasse, che lo scorso anno qui firmò la doppietta nella gara finale di Coppa. La polacca Zwolinska vuole proporsi come la sua antagonista dopo il successo agli ultimi Europei.

C1 femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Tereza Fišerová (Repubblica Ceca)

3) Kimberley Woods (Regno Unito)

Ancora Jessica Fox come potenziale favorita, che ha nella canoa la sua imbarcazione preferita con le sue trentadue vittorie in Coppa del Mondo. Ed è qui che tre anni fa si potè fregiare del suo oro, nella prima edizione della storia canoistica femminile. La ceca Fiserova è abbastanza altalenante, ma se trova la giornata giusta…

Kayak cross femminile

1) Jessica Fox (Australia)

2) Alena Marx (Svizzera)

3) Noemie Fox (Australia)

Forse la gara più difficile per Jessica Fox, che vanta sì due vittorie ma non può considerarsi la più forte. Concorrenza agguerrita per una gara che può cambiare in qualsiasi istante, con Stefanie Horn che tenterà di buttarsi nella mischia in una disciplina che lo scorso anno le ha portato soddisfazioni.