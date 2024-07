Canoa slalom, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia della canoa slalom si presenta alle Olimpiadi di Parigi 2024 con grandi aspettative: saranno quattro gli azzurri in gara da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto. L’Italia sarà rappresentata in tutte le sei specialità in programma, ed in diverse ha ambizioni di podio.

Per quanto visto nel corso del 2024 la punta di diamante è certamente Giovanni De Gennaro, che nel K1 maschile è campione d’Europa in carica e vincitore della tappa di Coppa del Mondo a Praga: l’azzurro può ambire al bersaglio grosso, per poi avere possibilità anche nel kayak cross.

Discorso simile nel K1 femminile per Stefanie Horn, sempre in grado di eccellere nello slalom classico, ma capace di grandi risultati anche nel kayak cross: l’azzurra potrebbe ambire al podio in entrambe le gare, soprattutto per riscattare l’amarissimo quarto posto di Tokyo 2020.

Meno ambizioni nella canadese, ma più volte Raffaello Ivaldi, che sarà in gara soltanto nel C1 maschile, ha dimostrato di avere il colpo in canna per sorprendere, e, soprattutto, non va dimenticato che l’azzurro vinse, sullo stesso canale che ospiterà i Giochi, la Finale di Coppa del Mondo 2023.

Avrà invece modo di mettere in mostra la propria versatilità Marta Bertoncelli, iscritta sia nel C1 che nel kayak cross: l’azzurra punta ad essere la sorpresa nella canadese femminile, mentre è un’incognita quello che può essere il suo rendimento nella nuova specialità olimpica.